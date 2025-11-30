Polki powalczą o kolejny triumf na mistrzostwach świata!

W pierwszej kolejce grupy F biało-czerwone pokonały Chiny 36:20, a Tunezja wysoko uległa Francji 18:43. Do drugiej fazy turnieju awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej puli.

W dotychczasowych bezpośrednich starciach wszystkie pięć spotkań wygrały biało-czerwone. Tylko jeden mecz był o stawkę. W MŚ 2007 Polki wygrały 26:23. Pozostałe spotkania miały charakter towarzyski. Po raz ostatni ekipy zmierzyły się podczas turnieju w Maladze w roku 2014 (30:11). Bilans bramek 152-100 jest bardzo korzystny dla reprezentacji Polski.

W meczu z Tunezją Magda Balsam w 71. występie będzie miała okazję zdobyć 250. bramkę dla reprezentacji. Prawoskrzydłowa w rywalizacji z Chinami zaliczyła dziewięć trafień i została uznana za najlepszą zawodniczkę meczu.

PAP