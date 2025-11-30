Polki powalczą o kolejny triumf na mistrzostwach świata!

Piłka ręczna

Polskie piłkarki ręczne w niedzielę o godz. 15.30 staną przed szansą odniesienia drugiego zwycięstwa w mistrzostwach świata. W holenderskim 's-Hertogenbosch zagrają z brązowym medalistą mistrzostw Afryki, Tunezją.

Drużyna szczypiornistek w białych strojach z czerwonymi elementami stoi w szeregu. Jedna z zawodniczek, ubrana w różowy strój, trzyma biało-czerwoną flagę.
fot. Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Czas na kolejny mecz Polek na mistrzostwach świata

W pierwszej kolejce grupy F biało-czerwone pokonały Chiny 36:20, a Tunezja wysoko uległa Francji 18:43. Do drugiej fazy turnieju awansują po trzy najlepsze zespoły z każdej puli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

 

W dotychczasowych bezpośrednich starciach wszystkie pięć spotkań wygrały biało-czerwone. Tylko jeden mecz był o stawkę. W MŚ 2007 Polki wygrały 26:23. Pozostałe spotkania miały charakter towarzyski. Po raz ostatni ekipy zmierzyły się podczas turnieju w Maladze w roku 2014 (30:11). Bilans bramek 152-100 jest bardzo korzystny dla reprezentacji Polski.

 

W meczu z Tunezją Magda Balsam w 71. występie będzie miała okazję zdobyć 250. bramkę dla reprezentacji. Prawoskrzydłowa w rywalizacji z Chinami zaliczyła dziewięć trafień i została uznana za najlepszą zawodniczkę meczu.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAPIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA KOBIET
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Industria Kielce - Handball Stal Mielec. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 