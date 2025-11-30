Tunezyjki w pierwszym spotkaniu tegorocznych MŚ wysoko przegrały z broniącą tytułu Francją 18:43. Polki w pierwszej kolejce pokonały Chiny 36:20.

Z Les Bleus czołowymi postaciami zespołu z Afryki były środkowa rozgrywająca Fadwa Aouij (5 bramek) i obrotowa Mouna Jlezi (3).

Wszystkie reprezentantki Tunezji są zawodniczkami rodzimych klubów. Ich trenerem od kwietnia jest Francuz Pablo Morel. Wcześniej prowadził czołowy francuski klub Brest Bretagne Handball, a także Issy Paris. Był także asystentem męskiej reprezentacji Gabonu.

Morel ma świadomość, że podjął się bardzo trudnego wyzwania. Jego drużyna w okresie przygotowawczym pokonała Egipt 25:24, zremisowała z Grecją 26:26 i przegrała z Macedonią Północną 27:34. Zespół z Bałkanów w kwalifikacjach został wyeliminowany przez Polskę.

- Bardzo ciężko opisać zespół Tunezji, ponieważ ta reprezentacja dużo rzadziej gra w Europie. To będzie mecz, w którym to my będziemy faworytem. Musimy skupić się na sobie i wygrać – przekazała kapitan polskiej drużyny Monika Kobylińska.

Zespół z Afryki najwyższe miejsce w mundialu - 12. - zajął w swoim debiutanckim występie w 1975 roku. Na boiskach NRD wystąpiło wówczas tylko 12 reprezentacji, a Tunezja przegrała wszystkie sześć spotkań.

Tunezja nie zdołała zakwalifikować się do MŚ w latach 2019 i 2023. Jej ostatni występ w mundialu miał miejsce w roku 2021, co zakończyło się 27. pozycją.

Polska - Tunezja. Mecz piłkarek ręcznych na MŚ. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Tunezja na Polsatsport.pl w niedzielę 30 listopada od 15:30.

PAP