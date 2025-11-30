Poranne kwalifikacje w Ruce! Sześciu Polaków na skoczni

W sobotę przeprowadzenie zawodów utrudniała pogoda i ostatecznie konkurs miał tylko jedną serię. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Słoweniec Anze Lanisek, a kolejne miejsca zajęli Japończyk Ren Nikaido i Słoweniec Domen Prevc.

Nie był to dobry dzień dla Biało-Czerwonych. Już w kwalifikacjach odpali Żyła i Kubacki, natomiast do ostatecznie anulowanej drugiej serii awansować zdołał tylko Tomasiak, który uplasował się na 18. miejscu.

O 9.00 mają się zacząć kwalifikacje, a o 14.50 pierwsza seria konkursowa. Prognoza pogody znów jednak nie jest optymistyczna.

