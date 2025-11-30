Poznaliśmy najlepszych lekkoatletów 2025 roku

McLaughlin-Levrone jest dwukrotną mistrzynią olimpijską i rekordzistką globu w biegu na 400 m przez płotki - 50,37. W tym sezonie postanowiła jednak sprawdzić się w biegu na 400 m. W finale czempionatu w Tokio uzyskała drugi czas w historii światowej lekkoatletyki i rekord Ameryki Północnej - 47,78. Reprezentantka Polski Natalia Bukowiecka w tym biegu uplasowała się tuż za podium.

Duplantis trzeci raz z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata na stadionie. Kolejny raz poprawił przy tym własny rekord świata w skoku o tyczce, który obecnie wynosi 6,30.

Najlepszymi zawodnikami w konkurencjach biegowych na stadionie zostali McLaughlin-Levrone i specjalizujący się w biegu na 800 m Kenijczyk Emmanuel Wanyonyi.

W technicznych konkurencjach nagrodzono Duplantisa i Australijkę Nicolę Olyslagers, mistrzynię świata w skoku wzwyż. W konkurencjach „pozastadionowych” najlepsi okazali się kenijski biegacz długodystansowy Sabastian Sawe i hiszpańska chodziarka Maria Perez

