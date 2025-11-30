Poznaliśmy najlepszych lekkoatletów 2025 roku
Specjalizująca się w biegach na 400 m i 400 m ppł Sydney McLaughlin-Levrone oraz tyczkarz Armand Duplantis zostali wybrani najlepszymi lekkoatletami 2025 roku przez federację World Athletics. Amerykanka i Szwed zdobyli złote medale podczas wrześniowych mistrzostw świata w Tokio.
McLaughlin-Levrone jest dwukrotną mistrzynią olimpijską i rekordzistką globu w biegu na 400 m przez płotki - 50,37. W tym sezonie postanowiła jednak sprawdzić się w biegu na 400 m. W finale czempionatu w Tokio uzyskała drugi czas w historii światowej lekkoatletyki i rekord Ameryki Północnej - 47,78. Reprezentantka Polski Natalia Bukowiecka w tym biegu uplasowała się tuż za podium.
Duplantis trzeci raz z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata na stadionie. Kolejny raz poprawił przy tym własny rekord świata w skoku o tyczce, który obecnie wynosi 6,30.
Najlepszymi zawodnikami w konkurencjach biegowych na stadionie zostali McLaughlin-Levrone i specjalizujący się w biegu na 800 m Kenijczyk Emmanuel Wanyonyi.
W konkurencjach „pozastadionowych" najlepsi okazali się kenijski biegacz długodystansowy Sabastian Sawe i hiszpańska chodziarka Maria Perez