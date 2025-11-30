Sensacyjne doniesienia! Tomasz Fornal blisko powrotu do PlusLigi?!

Fornal zaledwie przed tym sezonem opuścił Jastrzębski Węgiel, w którym spędził sześć ostatnich lat i zdobył trzy mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwukrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zasilił szeregi tureckiego Ziraatu Bankasi, ale niewykluczone, że jego rozbrat z naszym krajem potrwa tylko rok.

Według doniesień portalu WP Sportowe Fakty, 28-latek miałby związać się z Wartą Zawiercie, do której również miałby dołączyć Jakub Kochanowski. Tych doniesień medialnych nie chciał skomentować Baran, ale przyznał, że trwa już budowanie drużyny na kolejny sezon.

- Klub musi myśleć o swojej przyszłości z odpowiednim wyprzedzeniem. Wiele ustaleń ma charakter przedwstępny i sporo może się jeszcze zmienić. Oficjalnie ani nieoficjalne nie komentujemy jednak doniesień dotyczących konkretnych zawodników. Kiedyś takie rozmowy startowały w styczniu, teraz już w listopadzie. Już na tym etapie planujemy także turnieje towarzyskie przed przyszłym sezonem i okres przygotowawczy. Kibiców może to dziwić. Jak byśmy nie myśleli na tyle do przodu, to byśmy zostali w tyle. Tego od nas wymaga sytuacja. Niedobre jest to, że plotki wyciekają do mediów - przyznaje sternik "Jurajskich Rycerzy", cytowany przez WP.

Transfer Fornala do Zawiercia byłby niewątpliwie wielkim hitem i jeszcze bardziej wzmocniłby siłę rażenia Warty, w barwach której w tym sezonie występują m.in. Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek i Jakub Popiwczak. Drużyna pod wodzą Michała Winiarskiego jest liderem PlusLigi. W zeszłym sezonie sięgnęła po srebrny medal, docierając również do finału Pucharu Polski oraz Champions League.

Polsat Sport