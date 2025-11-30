Siatkarska niedziela w Polsacie Sport! Zobacz plan transmisji

Krystian NatońskiSiatkówka

Ostatni dzień listopada niesie ze sobą mnóstwo siatkarskich emocji na sportowych antenach Polsatu. Przed nami m.in. kolejne mecze PlusLigi oraz Tauron Ligi. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Zobacz szczegółowy plan transmisji.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 6 na plecach i piłką w ręce podczas gry.
fot. PAP
Przed nami kolejna dawka siatkarskich emocji na sportowych antenach Polsatu!

Na niedzielę 30 listopada zaplanowano trzy spotkania w ramach 9. kolejki PlusLigi. Wśród nich Cuprum Stilon Gorzów podejmie PGE Projekt Warszawa. Gospodarze przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach, ponieważ niedawno odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe pogrążonego w gigantycznym kryzysie Norwida Częstochowa. Dzięki temu ekipa z Lubuskiego opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Pójść za ciosem nie będzie jednak łatwo, bo Projekt jest niepokonany od trzech spotkań i aspiruje do czołówki.

 

Trefl Gdańsk zmierzy się na własnym parkiecie z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Zespół z Trójmiasta spisuje się przyzwoicie, czego dowodem siódme miejsce w tabeli i niedawny triumf nad ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Poprzeczka będzie tym razem zawieszona o wiele wyżej, ponieważ nad morze zawita lider tabeli, który w dwóch poprzednich starciach nie stracił nawet seta.

 

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 9. kolejki (WIDEO)

 

Wieczorem czeka nas jeszcze jedna potyczka pomiędzy Indykpol AZS-em Olsztyn a ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Akademicy ze stolicy Warmii i Mazur to rewelacja rozgrywek i wicelider tabeli. W poprzedniej kolejce przegrali, ale dopiero po tie-breaku na trudnym terenie w Warszawie. Kędzierzynianie spisują się nierówno. Po trzech zwycięstwach z rzędu podopieczni Andrei Gianiego ulegli niedawno Treflowi 2:3 i w tabeli zajmują dopiero dziewiąte miejsce.

 

Na niedzielę zaplanowano jedno starcie Tauron Ligi. W nim w ramach 8. kolejki liderujący DevelopRes Rzeszów zagra u siebie z Sokołem Mogilno. Na papierze faworyt tego spotkania jest tylko jeden. Gospodynie poniosły w tym sezonie jedną porażkę i są niepokonane od czterech meczów. Do tego kilka dni temu wygrały swoje spotkanie w Lidze Mistrzyń. Warto jednak podkreślić, że przyjezdne po serii porażek odniosły dwa zwycięstwa z z rzędu i postarają się sprawić sensację na terenie mistrzyń Polski.

Plan transmisji niedzielnych meczów siatkarskich. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Zeren Spor Kulubu - Besiktas godz. 11:55 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
DevelopRes Rzeszów - Sokół Mogilno godz. 16:00 (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)
Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 17:20 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Allianz Milano - Trentino Volley godz. 18:00 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)
Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle godz. 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

