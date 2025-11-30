Siatkarska niedziela w Polsacie Sport! Zobacz plan transmisji

Na niedzielę 30 listopada zaplanowano trzy spotkania w ramach 9. kolejki PlusLigi. Wśród nich Cuprum Stilon Gorzów podejmie PGE Projekt Warszawa. Gospodarze przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach, ponieważ niedawno odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe pogrążonego w gigantycznym kryzysie Norwida Częstochowa. Dzięki temu ekipa z Lubuskiego opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Pójść za ciosem nie będzie jednak łatwo, bo Projekt jest niepokonany od trzech spotkań i aspiruje do czołówki.

Trefl Gdańsk zmierzy się na własnym parkiecie z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Zespół z Trójmiasta spisuje się przyzwoicie, czego dowodem siódme miejsce w tabeli i niedawny triumf nad ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Poprzeczka będzie tym razem zawieszona o wiele wyżej, ponieważ nad morze zawita lider tabeli, który w dwóch poprzednich starciach nie stracił nawet seta.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 9. kolejki (WIDEO)

Wieczorem czeka nas jeszcze jedna potyczka pomiędzy Indykpol AZS-em Olsztyn a ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Akademicy ze stolicy Warmii i Mazur to rewelacja rozgrywek i wicelider tabeli. W poprzedniej kolejce przegrali, ale dopiero po tie-breaku na trudnym terenie w Warszawie. Kędzierzynianie spisują się nierówno. Po trzech zwycięstwach z rzędu podopieczni Andrei Gianiego ulegli niedawno Treflowi 2:3 i w tabeli zajmują dopiero dziewiąte miejsce.

Na niedzielę zaplanowano jedno starcie Tauron Ligi. W nim w ramach 8. kolejki liderujący DevelopRes Rzeszów zagra u siebie z Sokołem Mogilno. Na papierze faworyt tego spotkania jest tylko jeden. Gospodynie poniosły w tym sezonie jedną porażkę i są niepokonane od czterech meczów. Do tego kilka dni temu wygrały swoje spotkanie w Lidze Mistrzyń. Warto jednak podkreślić, że przyjezdne po serii porażek odniosły dwa zwycięstwa z z rzędu i postarają się sprawić sensację na terenie mistrzyń Polski.

Plan transmisji niedzielnych meczów siatkarskich. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Zeren Spor Kulubu - Besiktas godz. 11:55 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Cuprum Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

DevelopRes Rzeszów - Sokół Mogilno godz. 16:00 (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go)

Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 17:20 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Allianz Milano - Trentino Volley godz. 18:00 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle godz. 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Polsat Sport