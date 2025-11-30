Skandaliczne obrazki w Amsterdamie. Mecz odwołany, piłkarze zeszli z boiska (WIDEO)

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Do skandalicznych wydarzeń doszło w niedzielny wieczór podczas meczu Ajaksu z Groningen. Po zaledwie pięciu minutach spotkanie zostało przerwane z powodu wystrzelenia rac i fajerwerków przez kibiców gospodarzy. Kilkadziesiąt minut później sędzia zdecydował się wznowić zawody, ale fani z Amsterdamu ponownie użyli pirotechniki.

Stadion wypełniony dymem i ogniem z rac, z zakazem odpalania fajerwerków wyświetlanym na ekranie
fot. PAP/EPA
Skandaliczne obrazki w Amsterdamie. Mecz odwołany, piłkarze zeszli z boiska (WIDEO)

Ajax przystępował do meczu z Groningen po serii czterech porażek z rzędu. Ten sezon w wykonaniu amsterdamczyków daleki jest od udanego - w lidze zespół zajmuje szóste miejsce, a w Lidze Mistrzów przegrał wszystkie pięć spotkań. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w Lubinie! Jagiellonia straciła punkty

 

Po pięciu minutach niedzielnej konfrontacji najbardziej zagorzali fani Ajaksu wystrzelili fajerwerki i race. Część środków pirotechnicznych spadła na murawę, podpalając trawę. Oprócz tego na stadionie zrobiło się ciemno od dymu. 

 

Sędzia natychmiast przerwał mecz i nakazał piłkarzom udanie się do szatni. Po mniej więcej 40 minutach spotkanie zostało wznowione. Jak się okazało - tylko na chwilę. Ultrasi Ajaksu ponownie użyli bowiem pirotechniki. 

 

Tym razem nie było mowy o oczekiwaniu. Natychmiast zapadła decyzja o zakończeniu spotkania. 

 

Ajax wydał oświadczenie na temat zachowania kibiców. 

 

"Ajax uważa, że to, co wydarzyło się na stadionie, jest całkowicie skandaliczne. Przepraszamy wszystkich, którzy w jakiś sposób ucierpieli. Bezpieczeństwo widzów i zawodników było zagrożone. To jest nie do zaakceptowania. Mocno dystansujemy się od tego złego zachowania. Fajerwerki nie mają miejsca na stadionie" - czytamy. 

 

W dalszej części komunikatu klub zapowiada namierzenie i ukaranie sprawców. 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
HOLANDIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Syga: Rodzice zaangażowali się tak, że możemy być spokojni o dalsze edycje turnieju
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 