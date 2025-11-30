Skandaliczne obrazki w Amsterdamie. Mecz odwołany, piłkarze zeszli z boiska (WIDEO)

Ajax przystępował do meczu z Groningen po serii czterech porażek z rzędu. Ten sezon w wykonaniu amsterdamczyków daleki jest od udanego - w lidze zespół zajmuje szóste miejsce, a w Lidze Mistrzów przegrał wszystkie pięć spotkań.

Po pięciu minutach niedzielnej konfrontacji najbardziej zagorzali fani Ajaksu wystrzelili fajerwerki i race. Część środków pirotechnicznych spadła na murawę, podpalając trawę. Oprócz tego na stadionie zrobiło się ciemno od dymu.

Sędzia natychmiast przerwał mecz i nakazał piłkarzom udanie się do szatni. Po mniej więcej 40 minutach spotkanie zostało wznowione. Jak się okazało - tylko na chwilę. Ultrasi Ajaksu ponownie użyli bowiem pirotechniki.

Tym razem nie było mowy o oczekiwaniu. Natychmiast zapadła decyzja o zakończeniu spotkania.

Ajax wydał oświadczenie na temat zachowania kibiców.

"Ajax uważa, że to, co wydarzyło się na stadionie, jest całkowicie skandaliczne. Przepraszamy wszystkich, którzy w jakiś sposób ucierpieli. Bezpieczeństwo widzów i zawodników było zagrożone. To jest nie do zaakceptowania. Mocno dystansujemy się od tego złego zachowania. Fajerwerki nie mają miejsca na stadionie" - czytamy.

W dalszej części komunikatu klub zapowiada namierzenie i ukaranie sprawców.