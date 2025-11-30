Zespół Kamila Semeniuka w ostatniej kolejce SuperLegi przerwał serię dwóch ligowych porażek i pokonał Vero Volley Monza 3:1. Polak dorzucił siedem punktów - sześć w ataku i jeden z zagrywki. Dzięki temu triumfowi Perugia awansowała na pozycję lidera tabeli.

Ich najbliżsi przeciwnicy plasują się w dolnej strefie tabeli; mają na swoim koncie trzy wygrane i cztery porażki. W poprzedniej serii gier zostali oni wysoko pokonani przez Powervolley Milano 0:3, co przerwało ich krótką passę dwóch zwycięstw. Warto przypomnieć, że Citerna wystąpiła w tegorocznej edycji Bogdanka Volley Cup 2025, gdzie zajęła trzecie miejsce - najpierw przegrała 0:3 z PGE Projektem Warszawa, natomiast w meczu o brąz wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:2.

W poprzednim starciu tych drużyn lepsza była Perugia, która w ubiegłym sezonie pewnie zwyciężyła z zespołem Cisterny 3:0 w meczu 15. kolejki SuperLegi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport