Syn legendarnego pięściarza zadebiutował w zawodowym ringu! Niespodziewany werdykt

Rywalem 24-latka był Amerykanin Brendan Lally - także debiutujący na zawodowych ringach, choć wyraźnie dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi od Filipińczyka. Pojedynek szybko zamienił się w zaciętą wymianę ciosów. Jimuel potrafił zaznaczyć swoją obecność, ale nie był w stanie zdominować Lally'ego.

Po czterech rundach sędziowie nie byli jednogłośni. Jeden wskazał na zwycięstwo Pacquiao Jr., natomiast dwóch pozostałych punktowało remis. Po zakończeniu starcia, w mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się fala komentarzy, często mocno krytycznych wobec umiejętności syna filipińskiej ikony. Część kibiców otwarcie zastanawiała się, czy młody pięściarz ma w ogóle szansę dorównać choć w niewielkim stopniu temu, co osiągnął jego ojciec.

Manny Pacquiao przeżywał debiut syna równie mocno jak swoje własne walki. Przyznał, że emocje sięgały zenitu, a obserwowanie występu Jimuela "nie było łatwym doświadczeniem". Podkreślił jednak, że jest zadowolony z pierwszego kroku syna w zawodowej karierze i zaznaczył, jak ważna jest nauka w prawdziwej walce, a nie tylko podczas sparingów.

- Jak na pierwszy występ, wyglądało to naprawdę dobrze. Powtarzałem mu wcześniej, że zawodowy pojedynek to zupełnie inna rzeczywistość niż trening - powiedział legendarny pięściarz.