Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?
W niedzielnych meczach mistrzostw świata piłkarek ręcznych w grupie F Polska wygrała z Tunezją 29:26, a Francja z Chinami 47:21. Turniej w Niemczech i Holandii potrwa do 14 grudnia. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy?
Występująca w turnieju na zasadach „dzikiej karty” drużyna Chin miała niezbyt dużo argumentów w konfrontacji z jednym z najlepszym zespołów świata w kobiecej piłce ręcznej. Broniące tytułu Francuzki od początku zdominowały rywalki.
We wcześniejszym meczu reprezentacja Polski pokonała Tunezję 29:26.
Po dwóch kolejkach Polska i Francja zgromadziły po cztery punkty. O pierwszym miejscu w grupie F zadecyduje ich wtorkowy mecz wyznaczony na godz. 21.00.
Wyniki niedzielnych spotkań:
Polska - Tunezja 29:26 (13:13)
Francja - Chiny 47:21 (26:12)
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Francja 2, 2, 0, 0, 90:39, 4
2. Polska 2, 2, 0, 0, 65:46, 4
3. Chiny 2, 0, 0, 2, 44:72, 0
4. Tunezja 2, 0, 0, 2, 41:83, 0
