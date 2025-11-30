Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

Występująca w turnieju na zasadach „dzikiej karty” drużyna Chin miała niezbyt dużo argumentów w konfrontacji z jednym z najlepszym zespołów świata w kobiecej piłce ręcznej. Broniące tytułu Francuzki od początku zdominowały rywalki.



We wcześniejszym meczu reprezentacja Polski pokonała Tunezję 29:26.

Po dwóch kolejkach Polska i Francja zgromadziły po cztery punkty. O pierwszym miejscu w grupie F zadecyduje ich wtorkowy mecz wyznaczony na godz. 21.00.

Wyniki niedzielnych spotkań:



Polska - Tunezja 29:26 (13:13)

Francja - Chiny 47:21 (26:12)

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

1. Francja 2, 2, 0, 0, 90:39, 4

2. Polska 2, 2, 0, 0, 65:46, 4

3. Chiny 2, 0, 0, 2, 44:72, 0

4. Tunezja 2, 0, 0, 2, 41:83, 0

