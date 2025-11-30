Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

Piłka ręczna

W niedzielnych meczach mistrzostw świata piłkarek ręcznych w grupie F Polska wygrała z Tunezją 29:26, a Francja z Chinami 47:21. Turniej w Niemczech i Holandii potrwa do 14 grudnia. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy?

Drużyna piłkarki ręcznej Polski w czerwonych strojach świętuje zwycięstwo, stojąc w kręgu i przytulając się.
Piłkarki ręczne reprezentacji Polski świętują zwycięstwo nad Tunezją

Występująca w turnieju na zasadach „dzikiej karty” drużyna Chin miała niezbyt dużo argumentów w konfrontacji z jednym z najlepszym zespołów świata w kobiecej piłce ręcznej. Broniące tytułu Francuzki od początku zdominowały rywalki.

We wcześniejszym meczu reprezentacja Polski pokonała Tunezję 29:26.

 

Po dwóch kolejkach Polska i Francja zgromadziły po cztery punkty. O pierwszym miejscu w grupie F zadecyduje ich wtorkowy mecz wyznaczony na godz. 21.00.

 

Wyniki niedzielnych spotkań:

Polska - Tunezja 29:26 (13:13)

Francja - Chiny 47:21 (26:12)

 

Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

 

1. Francja 2, 2, 0, 0, 90:39, 4
2. Polska 2, 2, 0, 0, 65:46, 4
3. Chiny 2, 0, 0, 2, 44:72, 0
4. Tunezja 2, 0, 0, 2, 41:83, 0

 

