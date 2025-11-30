Jedynym niedzielnym meczem w Tauron Lidze będzie starcie DevelopResu Rzeszów, drużyny ze ścisłej czołówki, z Sokołem & Hagric Mogilno, który na razie plasuje się w dolnych rejonach tabeli. Rzeszowianki w tym sezonie przegrały tylko raz - po tie-breaku z PGE Budowlanymi Łódź.

Poza tamtym potknięciem aktualne mistrzynie Tauron Ligi rozpoczęły rozgrywki bardzo pewnie. W pozostałych spotkaniach nie straciły więcej niż jednego seta i kontrolowały przebieg praktycznie każdego meczu. Dobrą formę potwierdziły też w Lidze Mistrzyń, w ramach której w ubiegłą środę wygrały z Maritsą Płowdiw 3:1.

Zespół z Mogilna natomiast po fatalnym początku sezonu - pięciu porażkach z rzędu - wreszcie odbił się od dna. W dwóch ostatnich kolejkach zdobywał pełną pulę punktów. Najpierw zawodniczki Sokoła pokonały MOYA Radomkę Radom 3:1, a tydzień później pewnie ograły beniaminka, EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

ŁO, Polsat Sport