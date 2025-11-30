Lider PlusLigi pokonany! Niespodzianka po pięciosetowym boju

Od pierwszych akcji premierowej partii ton wydarzeniom na boisku nadawali gospodarze (8:4). Grali skutecznie w ataku, dobrze dysponowany był Aleksiej Nasewicz, który dołożył też asa (17:12). Siatkarze Aluronu nie byli w stanie przeciwstawić się rywalom w tej partii, ich autowy atak ustalił wynik na 25:16.

Zobacz także: W Rzeszowie zapachniało sensacją! Siatkarski mistrz Polski był w poważnych opałach

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana, a wynik krążył wokół remisu (7:7, 16:16). W końcówce gospodarze uzyskali dwa oczka zaliczki (22:20), a Paweł Pietraszko skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową (24:22). Trefl nie wykorzystał jednak swoich szans, a bardziej konkretni byli w końcówce Jurajscy Rycerze. Dwie ważne akcje skończył Bartłomiej Bołądź (24:25), a Aaron Russell wyjaśnił sytuację asem (25:27).

Gdańszczanie udanie otworzyli trzeciego seta (7:3), rywale szybko wyrównali (7:7), ale środkowa część seta toczyła się przy przewadze gospodarzy (15:11, 17:13). Siatkarze Aluronu w końcówce dogonili przeciwników, po asie Aarona Russella było 22:22. Tym razem jednak końcówkę po swojej myśli rozegrali gospodarze. Skutecznie zaatakował Piotr Orczyk, punktowa zagrywka Aleksieja Nasewicza dała piłkę setową (24:22), a dwie akcje później atakujący Trefla posłał piłkę w okolice dziewiątego metra (25:23).

Kolejny set toczył się pod dyktando zespołu z Zawiercia, który szybko odskoczył rywalom (3:7), a później utrzymywał wyraźną przewagę (7:12, 9:16). Siatkarze Trefla wyraźnie stracili impet i nie uniknęli w tej partii prostych błędów. Dość jednostronnego seta zamknął skutecznym atakiem Aaron Russell (17:25).

W tie-breaku siatkarze z Gdańska odzyskali energię i po skutecznych atakach Aleksieja Nasewicza prowadzili 6:2. Goście złapali kontakt (6:5), ale Trefl odbudował przewagę (9:5) i utrzymał ją w dalszej części seta. W końcówce błysnął Tobias Brand, który skończył dwie akcje i dołożył asa na wagę piłki meczowej. Chwilę później spotkanie zakończył autowy atak gości (15:9).

Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (30), Tobias Brand (17), Piotr Orczyk (15) – Trefl; Bartłomiej Bołądź (22), Aaron Russell (18), Mateusz Bieniek (12) – Aluron. MVP: Aliaksei Nasevich (26/42 = 62% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

Energa Trefl Gdańsk – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 (25:16, 25:27, 25:23, 17:25, 15:9)

Trefl: Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Mariusz Schamlewski, Damian Schulz, Przemysław Stępień, Damian Kogut. Trener: Mariusz Sordyl.

Aluron: iłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI