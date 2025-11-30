Trudno się nie wzruszyć. Sabalenka dodała nagranie. Tak wspomina zmarłego ojca

Aryna Sabalenka w ostatnich dniach dodawała na swoje media społecznościowe przede wszystkim zdjęcia i filmy z wakacji. W sobotę 29 listopada na jej koncie pojawiło się jednak zupełnie inne nagranie. Liderka rankingu WTA przypomniała za jego pomocą o szóstej rocznicy śmierci ojca.

Aryna Sabalenka klęczy na korcie tenisowym, zakrywając twarz dłońmi.
fot. PAP/EPA
Trudno się nie wzruszyć. Sabalenka dodała nagranie. Tak wspomina zmarłego ojca

Sabalenka odpoczywa po trudnym sezonie. Jej media społecznościowe wypełniają w ostatnim czasie relacje z wakacji.

 

W sobotę 29 listopada Białorusinka nie dodała jednak kolejnych zdjęć z egzotycznych eskapad. Zamiast tego na jej Instastory pojawiło się archiwalne nagranie przedstawiające podnoszącego ciężary mężczyznę.

 

Aryna Sabalenka uczciła szóstą rocznicę śmierci ojca nagraniem z siłowni
Aryna Sabalenka uczciła szóstą rocznicę śmierci ojca

 

Całość opatrzona jest podpisem "Sześć lat bez ciebie, tato". W ten sposób tenisistka przypomniała o szóstej rocznicy śmierci ojca, która wypadła dokładnie 29 listopada.


Siergiej Sabalenka, podobnie jak córka, był sportowcem. Zawodowo uprawiał hokej. Zmarł w wieku zaledwie 43 lat. Przyczyną śmierci było zapalenie opon mózgowych.

