Trudno się nie wzruszyć. Sabalenka dodała nagranie. Tak wspomina zmarłego ojca

Sabalenka odpoczywa po trudnym sezonie. Jej media społecznościowe wypełniają w ostatnim czasie relacje z wakacji.

W sobotę 29 listopada Białorusinka nie dodała jednak kolejnych zdjęć z egzotycznych eskapad. Zamiast tego na jej Instastory pojawiło się archiwalne nagranie przedstawiające podnoszącego ciężary mężczyznę.

Aryna Sabalenka uczciła szóstą rocznicę śmierci ojca

Całość opatrzona jest podpisem "Sześć lat bez ciebie, tato". W ten sposób tenisistka przypomniała o szóstej rocznicy śmierci ojca, która wypadła dokładnie 29 listopada.



Siergiej Sabalenka, podobnie jak córka, był sportowcem. Zawodowo uprawiał hokej. Zmarł w wieku zaledwie 43 lat. Przyczyną śmierci było zapalenie opon mózgowych.