Zawody Pucharu Świat w Ruce odwołane! Za silny wiatr

Zaplanowane na niedzielę zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w fińskiej Ruce zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zbyt silny wiatr uniemożliwił przeprowadzenie konkursu skoków.

Oświetlona skocznia narciarska nocą, pokryta śniegiem.
fot. PAP
Zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w fińskiej Ruce zostały odwołane

Następna runda PŚ w kombinacji norweskiej zaplanowana jest w pierwszy weekend grudnia w norweskim Trondheim.

 

W sobotę w Ruce triumfował Austriak Johannes Lamparter. Drugi był Niemiec Julian Schmid, a trzeci Austriak Thomas Rettenegger. Polacy nie startowali. Zabrakło także m.in. broniącego Kryształowej Kuli Niemca Vinzenza Geigera z powodu kontuzji, czy dominującego przez lata w tej dyscyplinie Norwega Jarla Magnusa Riibera, który zakończył już karierę.

 

Na niedzielę zaplanowana była trzecia konkurencja, bieg masowy i konkurs skoków.

PAP
