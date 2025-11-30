Zawody Pucharu Świat w Ruce odwołane! Za silny wiatr

Następna runda PŚ w kombinacji norweskiej zaplanowana jest w pierwszy weekend grudnia w norweskim Trondheim.

ZOBACZ TAKŻE: Faworyci zwycięscy w pierwszej sztafecie PŚ. Dalekie miejsce Polaków

W sobotę w Ruce triumfował Austriak Johannes Lamparter. Drugi był Niemiec Julian Schmid, a trzeci Austriak Thomas Rettenegger. Polacy nie startowali. Zabrakło także m.in. broniącego Kryształowej Kuli Niemca Vinzenza Geigera z powodu kontuzji, czy dominującego przez lata w tej dyscyplinie Norwega Jarla Magnusa Riibera, który zakończył już karierę.

Na niedzielę zaplanowana była trzecia konkurencja, bieg masowy i konkurs skoków.

PAP