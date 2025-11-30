Znamy wszystkich uczestników ATP Next Gen Finals. Kto powalczy o tytuł?

Next Gen ATP Finals to turniej na zakończenie sezonu, który rozgrywany jest od 2017 roku. We wcześniejszych latach tenisiści rywalizowali w Turynie, natomiast od 2023 turniej zlokalizowany jest w saudyjskiej Dżuddzie. W zmaganiach bierze udział ośmiu najwyżej sklasyfikowanych młodych tenisistów sezonu, mowa o tych, którzy mają 20 lat lub mniej.





Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że znamy już czterech zawodników, którzy zagrają w tym turnieju. W ostatnich dniach lista ta powiększyła się i wyłoniona została już cała ósemka. Wśród nowych nazwisk jest niespodzianka.

Jako piąty z najwyższym miejscem w rankingu do turnieju zakwalifikował się Martin Landaluce. 19-letni Hiszpan, podobnie jak wszyscy "nowi" uczestnicy, znajduje się poza czołową "setką" rankingu ATP. Do jego osiągnięć z tego roku możemy zaliczyć debiut w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Landaluce przebrnął przez kwalifikacje na Australian Open, ale odpadł już w pierwszej rundzie. Młody zawodnik wygrał w tym sezonie jeden turniej rangi Challenger.





Kolejny tenisista, który w dniach 17-21 grudnia będzie rywalizował w Dżuddzie, to Norweg – Nicolai Budkov Kjaer. Rówieśnik Landaluce zaliczył przełomowy sezon i jest obecnie na 133. miejscu w rankingu ATP. Poprzedni rok kończył na pozycji numer 518. Imponujący awans zawdzięcza między innymi czterem wygranym turniejom rangi Challenger.





Jedynym zawodnikiem wśród nowo ogłoszonej "czwórki", który zna smak uczestnictwa w ATP Next Gen Finals, jest Amerykanin Nishesh Basavareddy. Dla tenisisty z rocznika 2005 ten sezon nie był tak udany jak poprzedni. Poprzedni rok w rankingu ATP kończył prawie trzydzieści lokat wyżej. W 2024 wygrał dwa turnieje rangi Challenger, w tegorocznej kampanii ta sztuka nie udała mu się ani razu. W poprzedniej edycji ATP Next Gen Finals Basavareddy wygrał jedno spotkanie i przegrał dwa, przez co zakończył zmagania na etapie fazy grupowej.





Ostatnim uczestnikiem w Dżuddzie jest postać najmniej znana i najmniej doświadczona z tego ośmioosobowego zestawienia. 19-letni Hiszpan Rafael Jodar kończył poprzedni sezon na 896. pozycji w rankingu. W tym roku wygrał trzy turnieje rangi Challenger i dzięki swojej świetnej grze plasuje się obecnie na 168. lokacie. Imiennik Nadala ma w swoim CV wygrany juniorski US Open w 2024.





W Arabii Saudyjskiej, z uwagi na kontuzję, nie zobaczymy utalentowanego Brazylijczyka – Joao Fonseki. 19-latek przed rokiem wygrał Next Gen ATP Finals, pokonując w finale Learnera Tiena.





Zwycięzca nadchodzącej imprezy zainkasuje ponad pół miliona dolarów. Ewentualne zwycięstwo nie zmieni jednak pozycji w rankingu, ponieważ wyniki z ATP Next Gen Finals nie liczą się do punktacji.

ST, Polsat Sport