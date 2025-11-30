Żona Kurka zaimponowała. Co za forma!

Kurek, podobnie jak jej mąż Bartosz Kurek, występuje w Japonii. Kapitan naszej reprezentacji jest zawodnikiem Tokio Great Bears, natomiast jego małżonka broni barw pierwszoligowego Tokio Sunbeams.

Nasza atakująca walnie przyczyniła się do dwóch zwycięstw swojej ekipy w miniony weekend przeciwko Artemis Hokkaido. W obu przypadkach kibice byli świadkami zaciętej rywalizacji, która kończyła się tie-breakami. W pierwszym starciu tokijki przegrywały już 1:2 w setach, ale wyszły z opresji, a w decydującej partii pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie sześciu punktów. W drugim meczu siatkarki ze stolicy prowadziły już 2:0 w setach, ale przyjezdne potrafiły odrobić straty i doprowadzić do piątej odsłony. W niej znowu górą były miejscowe.

Kurek w sobotę zdobyła 21 punktów w ataku na 59 prób, dorzucając trzy skuteczne bloki. Dzień później Polka popisała się jeszcze lepszym występem, czego dowodem 26 "oczek", znowu trzy bloki, ale również dwa asy serwisowe.

W lidze japońskiej występuje także Olivia Różański. Jej Gunma Green Wings pokonało w sobotę Toray Arrows Shiga 3:2. Polka do dorobku swojej drużyny dorzuciła 16 punktów i jest najlepszą atakującą całych rozgrywek ekstraklasy.

Polsat Sport