Zwycięstwa Napoli, Interu i Atalanty. Grali Polacy

Piłkarze Napoli w 36. minucie przeprowadzili zabójczy kontratak. David Neres podał do Rasmusa Hojlunda, Duńczyk oddał piłkę Brazylijczykowi, który wyprzedził obrońców i pokonał bramkarza w sytuacji sam na sam. Przed tygodniem Neres uzyskał dwa gole.

Cały mecz na ławce rezerwowych Romy spędził Jan Ziółkowski.

AS Roma - Napoli 0:1 (0:1)

Bramka: Neres 36.



AS Roma: Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Kone, Cristante (62 El Aynaoui), Wesley (82 El Shaarawy) - Soule (62 Dybala), Ferguson (46 Baldanzi), Pellegrini (80 Bailey).

Napoli: Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera - Neres (85 Lucca), Hojlund (80 Elmas), Lang (69 Politano).

Żółte kartki: Cristante, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy - Lobotka, Beukema, Olivera.

Z kolei Inter długo męczył się w Pizie, ale ostatecznie wygrał z beniaminkiem po dwóch golach Lautaro Martineza. Argentyńczyk z sześcioma trafieniami jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A. Zieliński w przerwie zmienił Chorwata Petara Sucica i rozegrał całą drugą połowę.

Pisa - Inter 0:2 (0:0)

Bramki: Martinez 69, 83.

Pisa: Scuffet - Albiol (80 Lorran), Caracciolo, Canestrelli - Toure, Marin, Aebischer, Piccinini (71 Leris), Angori (71 Tramoni) - Nzola (90 Moreo), Meister (90 Buffon).

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi (67 Bisseck), Bastoni - Luis Henrique (67 Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (46 Zieliński), Dimarco - Martinez (87 Carlos Augusto), Thuram (67 Esposito).

Żółte kartki: Caracciolo, Albiol - Acerbi.

Bramki dla Atalanty w meczu z Fiorentiną zdobyli Iworyjczyk Odilon Kossounou i Nigeryjczyk Ademola Lookman. Zalewski w 67. minucie zastąpił Davide Zappacostę.

Atalanta - Fiorentina 2:0 (1:0)

Bramki: Kossounou 41, Lookman 52.

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien (86 Kolasinac), Djimsiti - Bellanova, de Roon, Ederson (67 Pasalic), Zappacosta (67 Zalewski) - De Ketelaere, Scamacca (77 Krstovic), Lookman (77 Sulemana).

Fiorentina: De Gea - Pongracic, Mari (75 Comuzzo), Ranieri - Dodo (64 Fortini), Mandragora, Fagioli (64 Gudmundsson), Sohm (79 Ndour), Parisi - Kean, Piccoli (80 Richardson).

Żółte kartki: Hien - Pongracic, Mari, Mandragora.

Liderem Serie A jest AC Milan, który w sobotę wygrał z Lazio 1:0. 28 pkt ma również broniące tytułu Napoli. Dalsze pozycje zajmują Inter i Roma, które zdobyły po 27 pkt.