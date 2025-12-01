Absurdalna sytuacja na MŚ. Zostały ukarane za złe odśpiewanie hymnu

Norweżki zostały ukarane przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej za nieprawidłowe odśpiewanie w czwartek hymnu narodowego przed meczem mistrzostw świata z Koreą Południową (34:17), ponieważ nie ustawiły się w kolejności numerów, lecz według... wzrostu.

Zawodniczka piłki ręcznej trzyma piłkę, skupiona na grze.
fot. PAP/NTB
Kara wynosi dwa tysiące euro, lecz - jak przyznały piłkarki - wiadomość, która nadeszła w niedzielę, bardzo je zabolała.

 

Grająca w reprezentacji od 2006 roku Camilla Herrem wyjaśniła na antenie kanału telewizji TV2, że wiele razy tak robiły i wpadły na ten pomysł przed kilkoma laty, lecz nigdy nie było z tym żadnych problemów.

 

- Najpierw wychodzimy na boisko według kolejności numerów i ustawiamy się przepisowo, a później na dany znak ustawiamy według wzrostu od prawej do lewej oprócz kapitanki, która zawsze stoi pierwsza. Ćwiczymy tę formację, która jest dla nas rodzajem naszego talizmanu - powiedziała. 

 

W swoim drugim meczu turnieju w sobotę z Kazachstanem (41:16) ustawiły się już przepisowo.

