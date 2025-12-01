"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Mikołaj Marczyk kontra Klaudia Zwolińska. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Bohaterami następnego z nich są kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk oraz kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Mikołaj Marczyk kontra Klaudia Zwolińska - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Mikołaj Marczyk - "Miko" ma za sobą kapitalny rok, którego najważniejszym punktem było wywalczenie upragnionego tytułu rajdowego mistrza Europy. Uzdolniony kierowca, współpracujący z doświadczonym pilotem Szymonem Gospodarczykiem, w drodze po laur zaliczył m.in. drugie miejsce w Rajdzie Polski, ustępując tu w "generalce" jedynie Martinsowi Sesksowi. Do tego wszystkiego pobił niezwykły rekord - na jednym baku paliwa przejechał łącznie 2831 km, pokonując trasę tam i z powrotem z Łodzi do Paryża.



Klaudia Zwolińska - wielką rzeszę kibiców zyskała jeszcze podczas IO 2024 w Paryżu, gdzie zdobyła pierwszy na tej imprezie medal dla Polski. W 2025 roku na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w Penrith Polka przeszła samą siebie. Zdobyła dwa złote medale (w kategoriach K-1 i C1) oraz jeden brązowy w crossie. Tym samym stała się pierwszą w historii swojej dyscypliny zawodniczką, która na jednej dużej imprezie wywalczyła aż trzy krążki. Podwójne mistrzostwo świata bez dwóch zdań bardzo mocno podbudowało jej i tak znaczącą pozycję w polskim sporcie.



Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trwa

Interia Sport