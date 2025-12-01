Były reprezentant Polski przechodzi kryzys. Sąd wydał decyzję o rozwodzie

Moskiewski Sąd Rejonowy w Choroszewie oficjalnie potwierdził rozwiązanie małżeństwa Rybusa i Bajmatowej, o czym poinformowały rosyjskie media. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek kobiety, która domagała się zarówno rozwodu, jak i podziału wspólnego majątku.

Rybus od 2012 roku pozostawał związany z rosyjskimi klubami, takimi jak Terek Grozny, Lokomotiw Moskwa, Spartak Moskwa czy Rubin Kazań. Po wybuchu wojny w Ukrainie piłkarz zdecydował, że pozostanie w Rosji ze względów prywatnych, co przełożyło się na jego sytuację sportową - stracił miejsce w reprezentacji.

Małżeństwo Rybusa i Bajmatowej rozpoczęło się w 2017 roku, kiedy poznali się w jednej z moskiewskich restauracji. Rok później para stanęła na ślubnym kobiercu, najpierw w Osetii Południowej, a następnie w Polsce. Doczekali się dwóch synów: Roberta i Adriana. W ostatnich miesiącach pojawiło się jednak wiele sygnałów świadczących o kryzysie - para przestała publikować wspólne zdjęcia, a w rosyjskich mediach zaczęły pojawiać się informacje o problemach w ich związku.

Według doniesień z Rosji trudności w małżeństwie miały pojawić się w okresie, gdy Rybus rozwiązał kontrakt ze swoim byłym klubem - Rubinem Kazań. Mimo deklaracji jego agenta nie udało się znaleźć nowego klubu w lidze rosyjskiej, co miało negatywnie odbić się na życiu prywatnym piłkarza. W efekcie, żona zawodnika zdecydowała się na złożenie pozwu rozwodowego.

