Co za "comeback" Polaków! Drugie zwycięstwo w eliminacjach MŚ

Polacy przystępowali do tego spotkania podbudowani wygraną z Austrią 90:78 w pierwszym meczu eliminacji. Dzięki tamtemu zwycięstwu objęli prowadzenie w grupie F.

Od pierwszych minut to jednak gospodarze dyktowali tempo. Oba zespoły grały na bardzo podobnej skuteczności rzutowej, lecz Polacy zbyt często gubili piłkę i oddawali rywalom kolejne posiadania. Pierwsza kwarta zakończyła się sześciopunktową stratą podopiecznych trenera Milicicia, a w drugiej Holendrzy powiększyli przewagę. Biało-Czerwoni nie potrafili złapać rytmu meczowego i na przerwę schodzili przy wyniku 53:37 dla reprezentacji "Oranje".

Po przerwie Polacy rzucili się do odrabiania strat i z każdą kolejną akcją wracali do gry. W czwartej kwarcie tempo jeszcze wzrosło, a emocje sięgnęły zenitu. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem Michał Sokołowski trafił za dwa punkty z faulem i dał Biało-Czerwonym prowadzenie. W ostatnich akcjach nasi koszykarze dowieźli przewagę i ostatecznie zwyciężyli 85:83 po efektownej, trzymającej w napięciu końcówce.

Wygrana sprawiła, że Polacy powiększyli swój dorobek do czterech punktów i umocnili się na pozycji lidera grupy F. Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie trenera Milicicia był Mateusz Ponitka, który zdobył 22 "oczka", a do tego dorzucił dziewięć zbiórek i cztery asysty.

Holandia - Polska 83:85 (28:22, 25:15, 17:21, 13:27).

Holandia: Yannick Franke, Keye van der Vuurst, Leon Williams, Marijn Ververs, Charlon Kloof, Sander Hollanders, Yannick Kraag, Lucas Kruithof, Jacobus Stolk, David N'Guessan, Lucas N'Guessan, Nathan Kuta.

Polska: Łukasz Kolenda, Kamil Łączyński, Jerrick Harding, Jarosław Zyskowski, Michał Sokołowski, Mateusz Ponitka, Przemysław Żołnierewicz, Jakub Garbacz, Tomasz Gielo, Jakub Szumert, Dominik Olejniczak, Szymon Zapała.