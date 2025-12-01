Coming out tenisisty! "Jestem dumny z tego, kim jestem"

21-latek ma na koncie cztery tytuły w turniejach rangi ITF: w Caslano, Antalyi, Muttenz w singlu oraz w Duffel w deblu. Obecnie Szwajcar plasuje się na 310. miejscu w rankingu ATP. Najwyżej w karierze był 289.



"Dzisiaj chcę się z Wami podzielić czymś osobistym. Jako zawodowy tenisista spędziłem niezliczone godziny pracując nad swoją grą, ciałem i nastawieniem. Przez to wszystko nauczyłem się jednej z najważniejszych rzeczy: że sukces na korcie to nie tylko kwestia sprawności fizycznej – to odkrywanie swojej osobowości i pozostawanie wiernym sobie.

Dużo myślałem o tym, jak o tym mówić. I choć nie zawsze było łatwo, ukrywanie tego i udawanie kogoś, kim nie jestem, nigdy nie wchodziło w grę. Dlatego czuję, że nadszedł czas, abym się otworzył i powiedział Wam, że jestem gejem. Bycie gejem to nie tylko kochanie tej samej płci, ale także radzenie sobie z rzeczami, o których większość ludzi nigdy nie musi myśleć. Strach przed brakiem akceptacji, presja milczenia, poczucie bycia innym. Ale dojrzałem. I jestem dumny z tego, kim jestem dzisiaj. Dzielę się tym z Wami, żeby zrobić krok dla siebie, ale też dlatego, że uważam, że za mało się o tym mówi w sporcie. Wierzę, że w idealnym świecie nie musielibyśmy nawet "w ogóle" się ujawniać" - napisał na Instagramie zawodnik.

Szwajcar nie jest jedynym tenisistą, który otwarcie przyznał się do homoseksualizmu. W 2024 roku coming outu dokonał również brazylijski zawodnik, Joao Lucas Reis Da Silva.

Polsat Sport