Decyzja zapadła. Uczestnik Euro 2024 bez selekcjonera

Reprezentacja Słowenii znajduje się w fatalnej formie. W sześciu ostatnich spotkaniach nie odniosła zwycięstwa i ostatecznie nie zakwalifikowała się do przyszłorocznych mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Misiura: Myślę o reprezentacji i wcale nie żartuję (WIDEO)

Matjaz Kek nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Słowenii - poinformowała w poniedziałek jego macierzysta federacja (NZS). Drużyna tego kraju nie zakwalifikowała się do przyszłorocznych mistrzostw świata.

"Prezes NZS Radenko Mijatovic i trener Matjaz Kek spotkali się i uzgodnili, że po siedmiu latach doskonałej i serdecznej współpracy, która zaowocowała niezwykłym sukcesem Słowenii w awansie do Euro 2024 i do 1/8 finału, współpraca dobiega końca" - napisano w komunikacie federacji.

Podziękowano także Kekowi za to, że w ostatnich latach reprezentacja nawiązała kontakt z kibicami i wspólnie z nimi stworzyła "niezapomnianą atmosferę" na stadionach u siebie i podczas Euro w Niemczech.

Kek prowadził drużynę narodową w latach 2007-11 oraz od listopada 2018 roku, m.in. w mistrzostwach świata w 2010 roku w RPA, a także w Euro 2024. Podczas tego ostatniego turnieju Słoweńcy nie przegrali meczu w regulaminowym czasie gry, remisując w fazie grupowej z Danią, Serbią i Anglią oraz ponosząc porażkę z Portugalią w 1/8 finału po rzutach karnych.

HP, PAP