Dramat 25-letniego skoczka! Trzeci raz zerwał więzadło

Lisso to wielki talent niemieckich skoków. Jest drużynowym mistrzem świata juniorów i wicemistrzem w rywalizacji drużyn mieszanych (2018). W dorobku ma także medale mistrzostw kraju.

W 2023 roku Niemiec został powołany do składu na Igrzyska Europejskie w Zakopanem. Tuż przed wylotem, w trakcie obozu treningowego, zerwał jednak więzadło krzyżowe. Rok później, w swoim drugim skoku po powrocie, doznał tej samej kontuzji.

Zawodnik ponownie zacząć skakać w sierpniu 2025 roku. Do kadry B powołał go dobrze znany w Polsce Thomas Thurnbichler. Niestety ten sam uraz przytrafił mu się po raz kolejny - trzeci raz zerwał więzadło.

"To trudne. Justin Lisso znowu doznał urazu prawego kolana więzadło krzyżowe jest ponownie zerwane. Justin potrzebuje teraz czasu. Jesteśmy z Tobą, życzymy siły, wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w komunikacje Niemieckiego Związku Narciarskiego.