Dramat 25-letniego skoczka! Trzeci raz zerwał więzadło

Karolina PotrykusZimowe

O ogromnym pechu może mówić Justin Lisso. Niemiecki skoczek narciarski po raz trzeci w karierze zerwał więzadło w kolanie. 25-latka czeka kolejny - już trzeci - rok przerwy.

Skoczek narciarski w locie, ubrany w czarny kombinezon i kask, z nartami ustawionymi pod kątem.
fot. PAP
Justin Lisso

Lisso to wielki talent niemieckich skoków. Jest drużynowym mistrzem świata juniorów i wicemistrzem w rywalizacji drużyn mieszanych (2018). W dorobku ma także medale mistrzostw kraju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Następca Stocha i Małysza? Trener polskiej gwiazdy już nie gryzie się w język

 

W 2023 roku Niemiec został powołany do składu na Igrzyska Europejskie w Zakopanem. Tuż przed wylotem, w trakcie obozu treningowego, zerwał jednak więzadło krzyżowe. Rok później, w swoim drugim skoku po powrocie, doznał tej samej kontuzji.

 

Zawodnik ponownie zacząć skakać w sierpniu 2025 roku. Do kadry B powołał go dobrze znany w Polsce Thomas Thurnbichler. Niestety ten sam uraz przytrafił mu się po raz kolejny - trzeci raz zerwał więzadło. 

 

"To trudne. Justin Lisso znowu doznał urazu prawego kolana  więzadło krzyżowe jest ponownie zerwane. Justin potrzebuje teraz czasu. Jesteśmy z Tobą, życzymy siły, wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w komunikacje Niemieckiego Związku Narciarskiego. 

SKOKIZIMOWE
