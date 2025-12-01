Holandia, z którą Polska wygrała 10 z 14 pojedynków o punkty, w tym trzy ostatnie, będzie w poniedziałek rywalem biało-czerwonych w drugiej kolejce grupy F eliminacji mistrzostw świata koszykarzy Katar 2027.

Ostatnim starciem była rywalizacja w grupie D Eurobasketu 2022. Wówczas stawką spotkania w stolicy Czech był dla biało-czerwonych awans do 1/8 finału (Polska miała bilans 2-1, a Holandia 0-3). Podopieczni trenera Igora Milicica wygrali w Pradze z zespołem Włocha Maurizio Buscaglii 75:69.

Stawką meczu w Hadze jest zachowanie miana niepokonanej drużyny w grupie F kwalifikacji MŚ. W pierwszej kolejce Polacy wygrali w Gdyni z Austrią 90:78, a Holendrzy, prowadzeni przez 45-letniego szkoleniowca Johannesa Roijakkersa, w Rydze sensacyjnie pokonali Łotwę 86:78, prowadząc z piątym zespołem mundialu 2023 od pierwszej do ostatniej minuty.

Czołowymi koszykarzami gości byli w tym spotkaniu Nathan Kuta (17 pkt) oraz Keye van Der Vuurst (16), Charlon Kloof (13), Yannick Franke (13) pamiętający spotkanie z Polską w Pradze. Kloof był wówczas najskuteczniejszym graczem z 26 pkt. Jego vis avis stał się w stolicy Czech Michał Sokołowski - 24 pkt, pięć zbiórek i trzy asysty, który dobrze wypadł też w piątek w Gdyni - 16 pkt, 8 zbiórek i 4 asysty.

Koszykarze z Królestwa Niderlandów zajmują 54. lokatę w rankingu FIBA i 28. w Europie. Polska jest, odpowiednio, 19. i 13.

W składzie drużyny poniedziałkowych rywali jest koszykarz znany z polskich parkietów - 29-letni Yannick Franke, który ma za sobą występy w Starcie Lublin i Prokomie Treflu Sopot. W listopadowym i lutowym okienku FIBA na kwalifikacje zabraknie jedynego holenderskiego koszykarza występującego w NBA - Quintena Posta z Golden State Warriors. Środkowy zdobywa dla „Wojowników” w tym sezonie średnio 6,6 pkt i ma 4 zbiórki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.