Fatalna kontuzja gwiazdy Barcelony. Nie zagra przez kilka miesięcy
Uznawana za najlepszą piłkarkę świata Hiszpanka Aitana Bonmati, triumfatorka najważniejszych plebiscytów w trzech ostatnich latach, doznała złamania lewej kości strzałkowej. To oznacza, że klubowa koleżanka Ewy Pajor z Barcelony będzie prawdopodobnie pauzować kilka miesięcy.
Jak poinformowała hiszpańska federacja, do pechowego zdarzenia doszło na treningu kadry, po niefortunnym upadku zawodniczki na murawę.
Kontuzja oznacza, że 27-letnia piłkarka opuści m.in. rewanżowy mecz finału Ligi Narodów z Niemkami we wtorek w Madrycie. W pierwszym spotkaniu było 0:0.
Według katalońskiej prasy Bonmati musi pauzować kilka miesięcy. Czas rekonwalescencji może się nawet podwoić, jeśli konieczna będzie operacja, a następnie długi okres rehabilitacji.
Bonmati otrzymała w 2023, 2024 i 2025 Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA.
W 2023 roku zdobyła z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwo świata.