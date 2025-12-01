Fatalna kontuzja gwiazdy Barcelony. Nie zagra przez kilka miesięcy

Piłka nożna

Uznawana za najlepszą piłkarkę świata Hiszpanka Aitana Bonmati, triumfatorka najważniejszych plebiscytów w trzech ostatnich latach, doznała złamania lewej kości strzałkowej. To oznacza, że klubowa koleżanka Ewy Pajor z Barcelony będzie prawdopodobnie pauzować kilka miesięcy.

Piłkarka w czerwonym stroju wykonuje kopnięcie w piłkę nożną na boisku.
fot. PAP/EPA
Aitana Bonmati

Jak poinformowała hiszpańska federacja, do pechowego zdarzenia doszło na treningu kadry, po niefortunnym upadku zawodniczki na murawę.

Kontuzja oznacza, że 27-letnia piłkarka opuści m.in. rewanżowy mecz finału Ligi Narodów z Niemkami we wtorek w Madrycie. W pierwszym spotkaniu było 0:0.

 

Według katalońskiej prasy Bonmati musi pauzować kilka miesięcy. Czas rekonwalescencji może się nawet podwoić, jeśli konieczna będzie operacja, a następnie długi okres rehabilitacji.

 

Bonmati otrzymała w 2023, 2024 i 2025 Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA.

 

W 2023 roku zdobyła z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwo świata.

PAP
