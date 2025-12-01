Gwiazdor tenisa właśnie to ogłosił. "Wyjątkowy moment"

Listopad i grudzień to miesiące, w których większość tenisistów i tenisistek odpoczywa po trudach związanych z sezonem. Na wakacje wybrali się m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Alexander Zverev czy Stefanos Tsitsipas.

ZOBACZ TAKŻE: Trudno się nie wzruszyć. Sabalenka dodała nagranie. Tak wspomina zmarłego ojca

Na wypoczynek postawił również Cameron Norrie. 27. tenisista rankingu ATP wybrał się razem z dziewczyną Louise Jacobi do RPA. Para spotyka się od 2019 roku. Z wakacji zakochani wrócą już jako narzeczeni, bowiem podczas wycieczki na safari mężczyzna oświadczył się partnerce.

"Wyjątkowy moment naszej podróży po RPA. Za piękne życie razem z moją najlepszą przyjaciółką (uwaga: prawdziwy pierścionek zaręczynowy nadejdzie)" - napisał zawodnik na Instagramie.

Faktycznie, można zauważyć, że na dłoni kobiety nie znalazł się tradycyjny pierścionek zaręczynowy. Prawdziwej miłości to jednak nie przeszkadza. Kobieta powiedziała "tak".

Norrie to zwycięzca pięciu turniejów ATP i półfinalista Wimbledonu z 2022 roku. W tym roku dotarł do czwartej rundy Rolanda Garrosa.

KP, Polsat Sport