Klimovicova zostaje w LOTTO PZT Team. Zagra w Warszawie

Linda jest obecnie 145. w rankingu WTA. To jej rekord, nigdy nie była w tym zestawieniu wyżej. Wyprzedza ją dziś tylko pięć innych polskich tenisistek: druga na świecie Iga Świątek oraz zawodniczki LOTTO PZT Team – 55. Magda Linette (AZS Poznań), 58. Magdalena Fręch (KS Górnik Bytom), 127. Maja Chwalińska oraz 131. Katarzyna Kawa (obie BKT Advantage Bielsko-Biała).

21-latka, która w ubiegłym roku dostała polskie obywatelstwo, ma już za sobą debiut w reprezentacji. Klimovicova przy okazji listopadowego turnieju kwalifikacyjnego grupy B Billie Jean King Cup najpierw w deblu z inną tenisistką LOTTO PZT Team Martyną Kubką (WKT Mera Warszawa) pokonała nowozelandzką parę Jade Otway i Erin Routliffe 6:2 6:2, a dwa dni później - już w meczu singlowym - pewnie wygrała z Rumunką Eleną Ruxandra Berteą 6:2, 6:1.

- Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tego niesamowitego zespołu. Bardzo mnie cieszy, że Iga Świątek chwaliła moją grę, a piękne słowa usłyszałam także od kapitana Dawida Celta. Czuję się w zespole bardzo komfortowo. Doskonale się rozumiemy i świetnie się bawimy - mówiła Linda podczas konferencji prasowej.

Młoda zawodniczka już po imprezie w Gorzowie Wielkopolskim, a przed wyjazdem na ostatnie tegoroczne turnieje, spotkała się w Bielsku-Białej z prezesem Polskiego Związku Tenisowego Dariuszem Łukaszewskim. Zapewniła, że pozostanie w LOTTO PZT Team oraz weźmie udział w kolejnej edycji WTA 125 Polish Open. Impreza na kortach warszawskiej Legii to najwyższej rangi turniej, jaki odbędzie się w przyszłym roku w naszym kraju.

- Linda to bardzo utalentowana tenisistka, co potwierdziła w tym roku zarówno występami indywidualnymi, jak i grą dla reprezentacji Polski, gdzie musiała przecież zmierzyć się z presją debiutantki. Trzymam kciuki, żeby na Polish Open przyjechała już jako zawodniczka pierwszej „setki” światowego rankingu - mówi prezes Łukaszewski.

Klimovicova poprawić swoją pozycję może jeszcze w tym roku, bo przed nią dwa turnieje we Francji. Polka najpierw wystąpi w WTA 125 Open Angers Loire Trelaze 2025, gdzie jej rywalką w pierwszej rundzie (początek poniedziałkowego meczu ok. 18.30) będzie urodzona na Madagaskarze 19-latka Rakotomanga Rajaonah (123. WTA). W przyszłym tygodniu naszą tenisistkę czeka z kolei rywalizacja w WTA 125 Open BLS de Limoges 2025.

KN, Informacja prasowa