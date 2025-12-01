Kolejna strata punktów Legii w PKO BP Ekstraklasie! Kryzys trwa

Zaczęło się pomyślnie dla gospodarzy, bo w 8. minucie Kacper Tobiasz sfaulował Fabio Ronaldo we własnym polu karnym i arbiter, po analizie VAR i obejrzeniu tej sytuacji na monitorze, podyktował "jedenastkę", którą pewnie wykorzystał Karol Czubak, zdobywając swojego dziewiątego gola w tych rozgrywkach.

W 25. min po rzucie rożnym wykonywanym przez Henrique Arreiola podkręconą mocno piłkę z bliska do siatki wpakował Rafał Augustyniak.

W 33. min legioniści mieli wiele szczęścia, że nie stracili drugiej bramki, kiedy po strzale Bartosza Wolskiego niefortunnie interweniował Petar Stojanovic, po którego "główce" piłka trafiła w słupek i wpadłaby do własnej bramki, gdyby nie wybicie jej niemal z linii bramkowej przez Steve'a Kapuadiego.

Druga połowa meczu była wyrównana, choć brakowało w niej klarownych okazji po obu stronach. Dopiero w doliczonym czasie gry zrobiło się groźnie, gdy w pole karne Motoru powędrowało groźne dośrodkowanie. Mileta Rajovic dopadł do piłki i spróbował uderzenia z bliskiej odległości, ale Ivan Brkic świetnie zareagował i nie dopuścił do straty gola.

Motor Lublin - Legia Warszawa 1:1 (1:1).

Bramki: 1:0 Karol Czubak (11-karny), 1:1 Rafał Augustyniak (25).

Motor Lublin: Ivan Brkic - Paweł Stolarski (76. Filip Wójcik), Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper - Michał Król (76. Kacper Karasek), Bartosz Wolski (76. Mathieu Scalet), Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo (66. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak (88. Florian Haxha).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Petar Stojanovic (83. Ruben Vinagre), Steve Kapuadi, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca - Paweł Wszołek, Rafał Augustyniak (83. Damian Szymański), Henrique Arreiol (83. Bartosz Kapustka), Wojciech Urbański (61. Kacper Urbański), Ermal Krasniqi (76. Jakub Żewłakow) - Mileta Rajovic.

Żółta kartka - Legia Warszawa: Rafał Augustyniak, Wojciech Urbański, Damian Szymański.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).

Widzów: 15 200.

PAP