Liga Mistrzyń: Ankara Zeren - ŁKS Commercecon Łódź. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online
Polskie żeńskie zespoły siatkarskie w tym tygodniu wezmą udział w kolejnych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzyń. ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się na wyjeździe z tureckim Ankara Zeren. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.
Najtrudniejsze zadanie w tej kolejce spośród wszystkich polskich ekip czeka ŁKS, który w Turcji zmierzy się z Ankara Zeren SK. Rywal łodzianek wykupił "dziką kartę" do rozgrywek Ligi Mistrzyń i jest w stanie powalczyć o Final Four.
Niewiele brakowało, by Turczynki na inaugurację pokonały obrończynie tytułu A. Carraro Imoco Conegliano, ale ostatecznie drużyna Joanny Wołosz wygrała 3:2, broniąc w tie-breaku kilka piłek meczowych. O sile zespołu z Ankary stanowią Serbki – Aleksandra Uzelac i Maja Aleksic oraz Rosjanka Anna Łazariewa.
Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.
Gdzie obejrzeć mecz Ankara - ŁKS? O której godzinie?
Transmisja meczu Ankara Zeren - ŁKS Commercecon Łódź we środę 3 grudnia od godz. 15:45 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.