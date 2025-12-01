Liga Mistrzyń: Ankara Zeren - ŁKS Commercecon Łódź. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Najtrudniejsze zadanie w tej kolejce spośród wszystkich polskich ekip czeka ŁKS, który w Turcji zmierzy się z Ankara Zeren SK. Rywal łodzianek wykupił "dziką kartę" do rozgrywek Ligi Mistrzyń i jest w stanie powalczyć o Final Four.

Niewiele brakowało, by Turczynki na inaugurację pokonały obrończynie tytułu A. Carraro Imoco Conegliano, ale ostatecznie drużyna Joanny Wołosz wygrała 3:2, broniąc w tie-breaku kilka piłek meczowych. O sile zespołu z Ankary stanowią Serbki – Aleksandra Uzelac i Maja Aleksic oraz Rosjanka Anna Łazariewa.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Gdzie obejrzeć mecz Ankara - ŁKS? O której godzinie?

Transmisja meczu Ankara Zeren - ŁKS Commercecon Łódź we środę 3 grudnia od godz. 15:45 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport/PAP