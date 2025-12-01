Liga Mistrzyń: Benfica Lizbona - PGE Budowlani Łódź. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Szansę na pierwsze zwycięstwo mają Budowlane Łódź, które na wyjeździe zmierzą się z debiutantem w rozgrywkach – Benfiką Lizbona. Portugalki, by awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, musiały przedzierać się przez dwie rundy kwalifikacyjne. Przed tygodniem otrzymały już srogą lekcję, przegrywając na wyjeździe 0:3 z Fenerbahce Medicaną Stambuł.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Gdzie obejrzeć mecz Benfica - Budowlani? O której godzinie?

Transmisja meczu Benfica Lizbona - PGE Grot Budowlani Łódź we środę 3 grudnia od godz. 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport/PAP