Liga Mistrzyń: Paris Saint Cloud - DevelopRes Rzeszów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Przed tygodniem na inaugurację sezonu Ligi Mistrzyń tylko rzeszowiankom, spośród polskich drużyn, udało się wywalczyć komplet punktów. Mistrzynie Polski pokonały Maricę Płowdiw 3:1. DevelopRes kolejnego zwycięstwa będzie szukał w Paryżu, gdzie zagra z mistrzem Francji - Levallois Saint Cloud.

Francuzki dopiero drugi raz startują w Lidze Mistrzyń, przed rokiem swój udział zakończyły bez wygranej na ostatnim miejscu w grupie. W poprzednim sezonie w zespole z Paryża występowały dwie polskie siatkarki – Natalia Murek i Aleksandra Kazała, ale po zakończeniu rozgrywek opuściły klub. Paryżanki w pierwszej kolejce uległy SSC Palmberg Schwerin 1:3.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału LM uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe zespoły, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Gdzie obejrzeć mecz Paris Saint-Cloud - DevelopRes? O której godzinie?

Transmisja meczu Levallois Paris Saint-Cloud - DevelopRes Rzeszów we czwartek 4 grudnia od godz. 19:45 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

