LM: Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Olympiakos Pireus kontra Eczacibasi Dynavit Stambuł to spotkanie drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl.

Turecki zespół, który jest jednym z faworytów do zwycięstwa w całej imprezie, w pierwszej kolejce pewnie ograł Zeleznicar 3:0. Dzięki temu znajduje się na szczycie grupy C. Jeśli chce się na nim utrzymać, musi wygrać też z Olympiakosem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szturmem wszedł do PlusLigi i zadomowi się na dłużej? Padła jednoznaczna odpowiedź

 

Greczynki w meczu otwierającym zmagania w LM uległy Vero Volley Milano 0:3. W rodzimej lidze idzie im jednak lepiej. Po siedmiu kolejkach zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 