LM: Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł. Relacja live i wynik na żywo
Olympiakos Pireus kontra Eczacibasi Dynavit Stambuł to spotkanie drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl.
Turecki zespół, który jest jednym z faworytów do zwycięstwa w całej imprezie, w pierwszej kolejce pewnie ograł Zeleznicar 3:0. Dzięki temu znajduje się na szczycie grupy C. Jeśli chce się na nim utrzymać, musi wygrać też z Olympiakosem.
ZOBACZ TAKŻE: Szturmem wszedł do PlusLigi i zadomowi się na dłużej? Padła jednoznaczna odpowiedź
Greczynki w meczu otwierającym zmagania w LM uległy Vero Volley Milano 0:3. W rodzimej lidze idzie im jednak lepiej. Po siedmiu kolejkach zajmują pierwsze miejsce w tabeli.
Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl