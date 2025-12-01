Turecki zespół, który jest jednym z faworytów do zwycięstwa w całej imprezie, w pierwszej kolejce pewnie ograł Zeleznicar 3:0. Dzięki temu znajduje się na szczycie grupy C. Jeśli chce się na nim utrzymać, musi wygrać też z Olympiakosem.

Greczynki w meczu otwierającym zmagania w LM uległy Vero Volley Milano 0:3. W rodzimej lidze idzie im jednak lepiej. Po siedmiu kolejkach zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Eczacibasi Dynavit Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport