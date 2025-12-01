Olbrzymie wyróżnienie dla Zwolińskiej. Dołączyła do Świątek

W tym roku w australijskim Penrith wywalczyła także dwa złote medale (C-1 i K-1) oraz brązowy krążek mistrzostw świata w kayak crossie.

Tylko dwie Polki znalazły się w tym międzynarodowym zestawieniu i będą miały szansę walczyć o końcowy triumf. Dla obu to podkreślenie osiągnięć z ostatnich dwunastu miesięcy. Iga Świątek to triumfatorka wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie, który w 2025 roku wygrała jako pierwsza w historii Polka.

Z kolei Zwolińska ma za sobą najlepszy okres w swojej dotychczasowej karierze – wicemistrzyni igrzysk w Paryżu w 2024 roku w slalomie kajakowym, w 2025 roku potwierdziła swoją znakomitą formę w australijskim Penrith. Przywiozła z mistrzostw świata dwa złote medale (w konkurencjach C-1 oraz K-1) oraz brązowy krążek w kajakowym crossie. Polka jest pierwszą zawodniczką w historii, która w jednym czempionacie globu zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach.

– Wiadomo, że dla sportowca takie wyróżnienia i nominacje to przyjemna sprawa – mówi Zwolińska, która podobnie jak Świątek jest także nominowana w tegorocznym Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca 2025 roku. – Cieszę się, że znalazłam się w takim gronie – dodaje.

Termin nadsyłania propozycji do AIPS upływa 29 grudnia, głosować będą dziennikarze ze 170 krajów. Plebiscyt obejmuje cztery kategorie: sportowiec roku (osobno kobiety i mężczyźni) oraz dwie kategorie wydarzeń – najlepsza impreza sportowa roku oraz najlepiej zorganizowana impreza, jeśli chodzi o warunki pracy mediów.

KN, Informacja prasowa