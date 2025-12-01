Kuriozum w Premier League. Piłkarz dostał czerwoną kartkę, zaatakował federację

28-letni Brazylijczyk, słynący z porywczego charakteru, znów znalazł się na ustach piłkarskiej Anglii. Ponownie nie ze względu na dobre występy czy bramki, a z uwagi na kartki - konkretnie dwie żółte, które zamieniły się w czerwoną, i piłkarz musiał opuścić boisko.





Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że dwa napomnienia otrzymał w mniej niż… minutę! Paqueta najpierw gestami pokazywał swoje niezadowolenie z decyzji arbitra. Za to otrzymał pierwszą kartkę, która tylko spotęgowała jego irytację. Pomimo próby zatrzymania go przez kolegów z drużyny, jak i piłkarzy Liverpoolu, Brazylijczyk dopadł do sędziego i zaczął z nim intensywnie dyskutować. Ofensywny pomocnik, świadomy możliwych konsekwencji, nie przestawał, aż zobaczył drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Paqueta opuszczał murawę London Stadium, ironicznie uśmiechając się i klaszcząc.

Cała sprawa nabiera kontrowersji i daje kibicom pole do spekulacji, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że Brazylijczyk był niedawno zamieszany w aferę bukmacherską. Zarzucano mu obstawianie w zakładach swoich żółtych kartek. 28-latek, jako piłkarz ofensywny, w 104 meczach ligi angielskiej oglądał żółtą kartkę aż 32 razy. Śledztwo w sprawie Paquety trwało ponad rok i ostatecznie latem tego roku został oczyszczony z zarzutów ze względu na brak dowodów.





Przy tak absurdalnym wykluczeniu temat, który ciągnął się za Paquetą od dawna, wraca jak bumerang. W mediach społecznościowych pojawiało się wiele komentarzy ze strony kibiców West Hamu, wyrażających niezadowolenie z nieodpowiedzialnego zachowania piłkarza ich drużyny. Brazylijczyk postanowił odnieść się do całej sprawy, jednocześnie atakując federację angielską.





"To absurd, że przez dwa lata twoje życie i kariera są wystawione na próbę bez jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego ze strony federacji. Być może to niedorzeczne zachowanie jest jedynie odzwierciedleniem wszystkiego, co musiałem znosić i - jak się wydaje - wciąż muszę znosić! Przepraszam, jeśli nie jestem perfekcyjny" - napisał na portalu X piłkarz.





West Ham po domowej porażce z Liverpoolem jest na 17. miejscu w ligowej tabeli. Kolejny mecz "Młoty" zagrają na wyjeździe z Manchesterem United. Ze względu na zawieszenie Paqueta będzie oglądał spotkanie z poziomu trybun.

