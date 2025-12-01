Legia w tej edycji nie spełnia oczekiwań, zajmując odległe, 13. miejsce w tabeli, tuż za Motorem, który ma o jeden punkt więcej. Ponieważ od przeszło dwóch miesięcy stołeczna drużyna nie odniosła ligowego zwycięstwa, to rozbudzone zostały nadzieje lubelskich kibiców na korzystny wynik swoich ulubieńców.

Prezentują oni ostatnio coraz lepszą dyspozycję, czego dowodem było pokonanie po raz pierwszy w tym sezonie Cracovii na jej boisku, a Karol Czubak w pięciu ostatnich meczach strzelił pięć goli.

W historii 20 bezpośrednich spotkań Motoru z Legią w najwyższej klasie rozgrywkowej statystyki są zdecydowanie korzystniejsze dla klubu z Warszawy, który wygrał 12 razy, a pięć meczów zremisował. Lublinianie tylko trzykrotnie triumfowali, ale jedyny raz na własnym boisku jeszcze przy Alejach Zygmuntowskich, kiedy 44 lata temu pokonali prowadzoną przez Kazimierza Górskiego Legię 3:0 po dwóch bramkach Andrzeja Popa i jednej Tomasza Arceusza.

W poprzednim sezonie w Warszawie było 5:2 dla gospodarzy, a w Lublinie 3:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.