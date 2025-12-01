Spotkanie InPost ChKS Chełm - Barkom Każany Lwów rozpoczęło zmagania w dziewiątej kolejce PlusLigi. Starcie zakończyło się podziałem punktów - gospodarze przegrali 2:3 (9:15 w tie-breaku).

W ligowym klasyku siatkarze Asseco Resovii pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Drużyna z Rzeszowa wróciła na zwycięską ścieżkę po dwóch przegranych spotkaniach; dla bełchatowian porażka na Podpromiu oznacza przerwanie serii sześciu wygranych meczów.

Kolejkę zamkniemy w poniedziałek starciem JSW Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Gospodarze przed sezonem przeszli kadrową rewolucję. Z klubem pożegnało się wielu czołowych graczy, ale mimo to jastrzębianie notują dobre wyniki. Niedawno ograli w pięciu partiach Wartę Zawiercie. Przekonamy się, czy częstochowianie zdołają się im przeciwstawić.

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.