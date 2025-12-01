Polsat SiatCast z Łukaszem Żygadłą. Gdzie oglądać?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Gospodarzami programu będą Jakub Bednaruk i Marek Magiera. Porozmawiają z dyrektorem sportowym Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, Łukaszem Żygadłą. Poruszą temat zmiany na stanowisku trenera, a także aktualnej formy drużyny.

Ponadto nasi prowadzący podsumują kolejkę PlusLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 2 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.