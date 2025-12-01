Polsat SiatCast - 02.12. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem będzie Łukasz Żygadło, dyrektor sportowy Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle siatkarza w akcji.
fot. Polsat Sport
Polsat SiatCast z Łukaszem Żygadłą. Gdzie oglądać?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie. 

 

Gospodarzami programu będą Jakub Bednaruk i Marek Magiera. Porozmawiają z dyrektorem sportowym Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, Łukaszem Żygadłą. Poruszą temat zmiany na stanowisku trenera, a także aktualnej formy drużyny. 

 

Ponadto nasi prowadzący podsumują kolejkę PlusLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu. 

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 2 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00. 

Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bloki w meczu Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 