Siatkarze Jastrzębskiego wyślą jasny przekaz światu. Temu chcą się przeciwstawić

Wydarzenie to będzie jednym z punktów programu kampanii „Biała wstążka” – największej na świecie inicjatywy społecznej sprzeciwiającej się przemocy wobec kobiet. JSW Jastrzębski Węgiel po raz drugi przyłącza się do tej akcji.

– Cieszę się, że bierzemy udział w akcji „Biała wstążka”. Nikt z nas w klubie nie jest za przemocą, a w szczególności przemocą wobec kobiet. Kobiety są często najbliższymi osobami dla nas zawodników. Kobiety zazwyczaj pełnią główną rolę dla naszych rodzin i należy się im szacunek. Wszystkie rodzaje przemocy wobec człowieka, a szczególnie wobec kobiety, powinny być nietolerowane i dzisiaj nosząc tę wstążkę pokazujemy i przypominamy wszystkim o tym – mówi Nicolas Szerszeń, przyjmujący JSW Jastrzębskiego Węgla w oświadczeniu na stronie klubu.

Tegoroczna edycja akcji trwała od 25 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Odbywała się pod hasłem „Chronimy najsłabszych! – Zespół Interdyscyplinarny”. Jej przesłanie przypomina, że troska o bezpieczeństwo, szacunek i godność drugiego człowieka jest wspólnym obowiązkiem całej społeczności. To zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz ochrony osób szczególnie narażonych na krzywdę – najczęściej dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, doznające przemocy domowej czy osoby w kryzysie psychicznym.

Tegoroczna edycja kampanii jest poświęcona szczególnie ważnym zagadnieniom z zakresu interwencji i wsparcia młodzieży w kryzysie psychicznym, zapobiegania zachowaniom samobójczym oraz profilaktyki uzależnień. Wybór tych tematów wynika z rosnących wyzwań, z jakimi mierzą się młodzi ludzie. Wydarzenie honorowym patronatem objął Michał Urgoł, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój.

Kampania „Biała Wstążka” narodziła się w 1991 roku w Kanadzie, kiedy grupa mężczyzn postanowiła publicznie zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. W ciągu zaledwie sześciu tygodni ponad 100 tysięcy mężczyzn przypięło do swoich ubrań białą wstążkę – symbol osobistego zobowiązania, że nigdy nie będą stosować, akceptować ani milczeć wobec przemocy.

Dziś kampania jest prowadzona w ponad 60 krajach świata i stanowi apel o refleksję, odpowiedzialność i współdziałanie. W Jastrzębiu-Zdroju „Biała Wstążka” to już stały element działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa rodzin.

MA, Polsat Sport