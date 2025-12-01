Szturmem wszedł do PlusLigi i zadomowi się na dłużej? Padła jednoznaczna odpowiedź

Skra świetnie rozpoczęła nowy sezon. Na samym starcie przegrała wprawdzie 2:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn, mimo prowadzenia w tie-breaku 14:11, ale taka porażka nie złamała zespołu, a wręcz przeciwnie.

Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Stelmacha zaczęła grać jak zaczarowana. Wygrała sześć kolejnych spotkań, detronizując m.in.: ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Bogdankę LUK Lublin czy JSW Jastrzębski Węgiel. Nawet bardzo zagorzali fani raczej nie spodziewali się takiego obrotu spraw.

Do niedawna Skra była zespołem, który miał najmniej porażek w całej lidze - tylko jedną. Druga, bardziej dotkliwa przegrana przyszła w starciu z Asseco Resovią Rzeszów (0:3) Mimo to w ośmiu rozegranych meczach siatkarze z Bełchatowa zgromadzili 18 punktów i plasują się w czołówce ligowej tabeli.

Jedną z nowych gwiazd bełchatowskiej drużyny jest Antoine Pothron. 23-latek przeniósł się do Polski ze swojej ojczyzny, gdzie bronił barw VB Tours. Szanse do zaprezentowania się w Polsce przyjmujący miał już jednak wcześniej. Jego zespół rywalizował bowiem z Asseco Resovią w europejskich pucharach.

Pothron w rozmowie z plusliga.pl przyznał, że bardzo podoba mu się w Polsce. Zaskoczeniem - tak jak dla wielu innych obcokrajowców - są dla niego temperatury, ale nie zmienia to faktu, że chciałby pozostać w kraju nad Wisłą dłużej.

- Jeśli chodzi o pogodę jest trochę trudno, ponieważ w zeszłym tygodniu spadł śnieg i dla mnie to było coś nowego. Ogólnie jest jednak fajnie. To są dla mnie nowe przeżycia, też oczywiście nowy język. Bardzo lubię grać i mieszkać w Polsce. Mam nadzieję, że zostanę tu dłużej - przyznał Francuz.

W kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na 3 grudnia, PGE GiEK Skra Bełchatów podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie.

KP, Polsat Sport