Tak Włosi ocenili występ Zielińskiego. "To widać"

Piotr Zieliński ma za sobą doskonały okres. Nie dość, że bardzo dobrze spisał się podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski, to po powrocie do Interu potwierdza formę. Parę dni temu zanotował trafienie w meczu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów, a w niedzielę był jednym z bohaterów spotkania z Pisa SC.

ZOBACZ TAKŻE: Decyzja zapadła. Uczestnik Euro 2024 bez selekcjonera

31-latek pojawił się na murawie w przerwie, przy wyniku 0:0, kiedy zastąpił Petara Sucicia. Był bardzo aktywny, według Sofascore miał 34 kontakty z piłką i aż 92 proc. celnych podań. Ostatecznie Inter pokonał rywala 2:0. Włoskie media dosłownie nie mogły się nachwalić polskiego pomocnika. "Wszedł na boisko i przewyższył kolegę z drużyny. Polak podał Esposito w akcji, która dała Interowi prowadzenie i jest siłą, z którą trzeba się liczyć w obronie" - przekazał oggisportnotizie.it

"Wszedł na boisko w drugiej połowie, aby ożywić grę Nerazzurrich. I to on podał do Esposito, a Lautaro Martinez do Esposito" - relacjonował "Il Messaggero", który przyznał Polakowi "siódemkę" w dziesięciopunktowej skali. Tak samo ocenił go portal fcinter1908.it. "Sucić nawet nie zagrał źle, ale Zieliński odmienił grę. Jest w dobrej formie i to widać. Narzucił tempo" - czytamy. Nieco niższą notę były piłkarz SSC Napoli otrzymał od goal.com (6,5) oraz tamtejszego oddziału Sky Sports (6).

Docenić go postanowił również szkoleniowiec Interu Christian Chivu. - Zmiennicy kompletnie zmienili obraz gry w drugiej połowie. Zieliński zapewnił nam więcej jakości piłkarskiej, Esposito z kolei pomógł w starciach fizycznych. Pokazaliśmy też więcej zaangażowania, by osiągnąć pożądany rezultat - powiedział na konferencji prasowej.

HP, PAP