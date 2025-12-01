Mecz LOTTO Chemik Police - UNI Opole zamknie rywalizację w ósmej kolejce Tauron Ligi.

Rewelacyjnie spisujące się UNI Opole nie zdejmuje z nogi z gazu. W ostatniej kolejce pokonało bez straty seta Budowlanych Łódź i wskoczyło na drugie miejsce w tabeli. Jeśli opolanki zagrają z Chemikiem na podobnym poziomie jak z łodziankami, powinny zainkasować kolejny komplet punktów.

Gospodynie zajmują obecnie dziewiąte miejsce w tabeli. Do strefy barażowej tracą dwa punkty.

Relacja live i wynik na żywo LOTTO Chemik Police - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.