Szósta wygrana z rzędu. Zwycięska seria UNI Opole wciąż trwa

Faworyta kończącej ósmą kolejkę poniedziałkowej konfrontacji można było upatrywać w drużynie przyjezdnych. Przed starciem z LOTTO Chemikiem siatkarki UNI Opole wygrały pięć spotkań z rzędu, a do tego w dwóch swoich poprzednich meczach sprawiły spore niespodzianki, pokonując na wyjeździe BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała oraz PGE Budowlanych Łódź, i to po 3:0. Policzanki na pięć ostatnich spotkań w Tauron Lidze wygrały natomiast tylko jedno.

W meczu rozegranym w szczecińskiej Netto Arenie siatkarki z Opola potwierdziły wysoką formę, choć pierwszy set nie wskazywał na ich kolejny triumf. Mimo udanego początku i wysokiego prowadzenia (16:10, 19:14), drużyna trenera Bartłomieja Dąbrowskiego wypuściła tę partię z rąk. W jej końcowym fragmencie, gdy w polu zagrywki stanęła przyjmująca LOTTO Chemika Wiktoria Przybyło, gospodynie nie tylko w całości odrobiły straty (19:19), ale też wyszły na dwupunktowe prowadzenie (21:19). Ta seria pozwoliła ekipie trenera Dawida Michora nabrać wiatru w żagle i po ataku Julii Orzoł zwyciężyć 25:21

W trzech kolejnych setach opolanki nie pozwalały już wydrzeć sobie zwycięstwa. W secie numer dwa znów wypracowały kilkupunktową przewagę - po asie serwisowym Katarzyny Zaroślińskiej-Król miały o cztery "oczka" więcej od swoich przeciwniczek (16:12), po ataku dobrze dysponowanej Meksykanki Uxue Guereki wygrywały różnicą pięciu punktów (20:15). Potem siatkarki z Polic zdołały zmniejszyć straty (22:20), ale ostatnie słowo należało do zawodniczek UNI Opole, które zamknęły tę partię dwoma blokami i wygraną 25:21.

Trzecią odsłonę lepiej rozpoczął LOTTO Chemik, który m.in. dzięki dwóm punktowym serwisom Orzoł i jednym asie Kingi Różyńskiej wygrywał 9:5. Zespół z Opola potrafił jednak szybko doprowadzić do wyrównania, a po serii czterech z rzędu wygranych akcji to on objął prowadzenie 12:10.

Tak zdobytą przewagę siatkarki UNI powiększyły potem do trzech, czterech oczek - w znacznej mierze dzięki skutecznej grze w ataku Zaroślińskiej-Król - i utrzymały ją do końca. Po wygraniu seta 25:22 były już tylko o jedną partię od szóstego ligowego zwycięstwa z rzędu.

Początek czwartego seta to dobra postawa w ofensywie skrzydłowych UNI - Zaroślińskiej-Król, Elen McCall oraz Hanny Helvig - która w połączeniu z błędami w ataku siatkarek LOTTO Chemika złożyła się na kilkupunktowe prowadzenie przyjezdnych (11:7, 15:10). Po zbudowaniu dość bezpiecznej przewagi opolanki kontrolowały sytuację i bardzo pewnie zmierzały w kierunku wygranej. Ostatecznie zwyciężyły aż 25:16 i w całym spotkaniu 3:1.

Nagrodę dla MVP meczu otrzymała Zaroślińska-Król, która zdobyła dla UNI Opole 23 punkty.

Po szóstej ligowej wygranej z rzędu opolski zespół pozostał na trzecim miejscu w tabeli, ale zrównał się punktami z drugimi PGE Budowlanymi Łódź. LOTTO Chemik Police zajmuje dziewiątą pozycję.

Tauron Liga, 8. kolejka

LOTTO Chemik Police - UNI Opole 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 16:25)

LOTTO Chemik Police: Katarzyna Partyka, Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Kinga Różyńska, Maja Koput, Agata Nowak (libero) oraz Wiktoria Przybyło, Matylda Grabowska, Julia Hewelt.

UNI Opole: Wirginia Mulka, Katarzyna Zaroślińska-Król, Uxue Guereca, Hanna Helvig, Katarzyna Połeć, Natalia Kecher, Klaudia Łyduch (libero) oraz Margaret Speaks.

GW, Polsat Sport