Ważne rozstrzygnięcia na mistrzostwach świata! Kolejne reprezentacje z awansami

Po dwóch kolejkach imprezy, rozgrywanej w Niemczech i Holandii, sytuacja ułożyła się tak, że dwie najsłabsze ekipy w tabelach wszystkich tych grup grały ze sobą w poniedziałek o trzecie miejsce, premiowane awansem do rundy zasadniczej, natomiast dwie najlepsze rywalizowały o najwyższą lokatę.

W meczach o awans najbardziej wyrównana była walka w grupie A w Rotterdamie, gdzie Japonia remisowała z Chorwacją do przerwy 10:10. W drugiej połowie zdecydowanie lepsze okazały się Azjatki, które triumfowały ostatecznie 25:19. W spotkaniu o pierwsze miejsce Dania wygrała z Rumunią 39:31 (21:18).

Pierwsza połowa zacięta była również w grupie B, w miejscowości 's-Hertogenbosch, gdzie do przerwy Senegal prowadził z Iranem 17:15. Drużyna z Afryki nie pozostawiła już żadnych złudzeń w drugich 30 minutach, awansując po zwycięstwie 30:21. Na szczycie tabeli tę rundę zakończyły Węgierki, które pokonały Szwajcarki 32:25 (13:14).

W grupie G w Stuttgarcie Czeszki gładko pokonały Kubanki 44:21 (21:10). Problemów nie miały też reprezentantki Korei Południowej w starciu z Kazachstanem w grupie H w Trewirze - Azjatki zwyciężyły 35:17 (15:7).

W tabeli pierwsze miejsca zajęły, odpowiednio, Brazylia - po zwycięstwie nad Szwecją 31:27 (15:16), oraz Norwegia, która zwyciężyła Angolę 31:19 (19:10)

W jednym z niedzielnych spotkań Polska wygrała z Tunezją 29:26 w grupie F i zapewniła sobie awans do drugiej rundy.

W imprezie biorą udział 32 drużyny podzielone na osiem grup. Polki grają w ’s-Hertogenbosch, a w ostatnim meczu grupowym zmierzą się we wtorek z broniącą tytułu Francją, która także jest już pewna miejsca w rundzie zasadniczej.

Awansują do niej po trzy drużyny z każdej z grup A-H. Następnie stworzone zostaną cztery sześciozespołowe grupy, z zachowaniem wyników z wcześniejszej fazy. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup I-IV zakwalifikują się do ćwierćfinałów.

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia.

