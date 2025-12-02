"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Robert Lewandowski kontra Tomasz Fornal. Oddaj swój głos

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.

Bohaterami następnego z nich są piłkarz Robert Lewandowski oraz siatkarz Tomasz Fornal. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Robert Lewandowski kontra Tomasz Fornal - kto powinien awansować do kolejnej fazy?

Robert Lewandowski nie opuszcza kurtyny. Wciąż gra główną rolę w spektaklu o najdłuższym zmierzchu boga w dziejach polskiego futbolu. Ma już 37 lat. Zbliża się moment, w którym zejdzie ze sceny, ale na razie kolejnymi golami konsekwentnie zawstydza snajperów w kwiecie wieku. W mijającym roku na gruncie krajowym poprowadził Barcelonę do potrójnej korony: mistrzostwo La Liga, triumf w Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii. Niemal do mety sezonu bił się o tytuł króla strzelców. Do tego dołożył półfinał Ligi Mistrzów. W analizowanym okresie niezmiennie pozostaje najskuteczniejszym egzekutorem "Dumy Katalonii" i drużyny narodowej. Na moment zawiesił reprezentacyjną przygodę wskutek spięcia z byłym już selekcjonerem, ale szybko puścił ten incydent w niepamięć. Znów liczy się tylko horyzont, a na nim - trzeci mundial w karierze.

Tomasz Fornal - przez cały sezon 2024/2025 był jedną z najważniejszych postaci Jastrzębskiego Węgla i (zanim przeniósł się do Halkbanku Ankara) sięgnął z tą drużyną po Puchar Polski i brąz Ligi Mistrzów. Pochodzący z Krakowa 28-latek naturalnie był również asem w talii Nikoli Grbicia podczas sezonu reprezentacyjnego. W nim reprezentacja Polski wywalczyła kolejne złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata. Jego nieustępliwość na boisku i poza nim wielokrotnie pchała klub i reprezentację do sukcesów.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.