Błysk polskiego piłkarza w Niemczech!

Piłka nożna

Dawid Kownacki zdobył bramkę dla Herthy Berlin, która pokonała u siebie Kaiserslautern aż 6:1 w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Z rozgrywek odpadła natomiast Borussia Moenchengladbach, trenowana przez byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego.

Piłkarz w niebiesko-białym stroju z numerem 9 na spodenkach, unosi dłonie w geście radości.
fot. PAP/DPA
Dawid Kownacki

28-letni Kownacki, siedmiokrotny reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw świata 2018 w Rosji, wszedł na murawę Stadionu Olimpijskiego w 71. minucie (przy stanie 4:1), a do siatki gości - również występujących w drugiej lidze niemieckiej - trafił już 240 sekund później.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpania wygrała Ligę Narodów! Trzynaście minut zdecydowało o losach finału

 

Wkrótce potem - w 79. minucie - na boisku w barwach drużyny z Berlina pojawił się Michał Karbownik.

 

Do ćwierćfinału Pucharu Niemiec nie udało się natomiast awansować we wtorek Borussii Moenchengladbach.

 

Podopieczni Polanskiego, 19-krotnego reprezentanta Polski, w meczu z udziałem dwóch drużyn Bundesligi ulegli u siebie FC St. Pauli 1:2. W ekipie gości Arkadiusz Pyrka rozegrał cały mecz, a Adam Dźwigała był rezerwowym.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM DŹWIGAŁAARKADIUSZ PYRKABORUSSIA MOENCHENGLADBACHDAWID KOWNACKIEUGEN POLANSKIHERTHA BERLINMICHAŁ KARBOWNIKNIEMCYPIŁKA NOŻNAPUCHAR NIEMIECPUCHAR NIEMIEC 2025/26
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 