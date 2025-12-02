Błysk polskiego piłkarza w Niemczech!
Dawid Kownacki zdobył bramkę dla Herthy Berlin, która pokonała u siebie Kaiserslautern aż 6:1 w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Z rozgrywek odpadła natomiast Borussia Moenchengladbach, trenowana przez byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego.
28-letni Kownacki, siedmiokrotny reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw świata 2018 w Rosji, wszedł na murawę Stadionu Olimpijskiego w 71. minucie (przy stanie 4:1), a do siatki gości - również występujących w drugiej lidze niemieckiej - trafił już 240 sekund później.
Wkrótce potem - w 79. minucie - na boisku w barwach drużyny z Berlina pojawił się Michał Karbownik.
Do ćwierćfinału Pucharu Niemiec nie udało się natomiast awansować we wtorek Borussii Moenchengladbach.
Podopieczni Polanskiego, 19-krotnego reprezentanta Polski, w meczu z udziałem dwóch drużyn Bundesligi ulegli u siebie FC St. Pauli 1:2. W ekipie gości Arkadiusz Pyrka rozegrał cały mecz, a Adam Dźwigała był rezerwowym.