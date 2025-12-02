Błysk polskiego piłkarza w Niemczech!

28-letni Kownacki, siedmiokrotny reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw świata 2018 w Rosji, wszedł na murawę Stadionu Olimpijskiego w 71. minucie (przy stanie 4:1), a do siatki gości - również występujących w drugiej lidze niemieckiej - trafił już 240 sekund później.

Wkrótce potem - w 79. minucie - na boisku w barwach drużyny z Berlina pojawił się Michał Karbownik.

Do ćwierćfinału Pucharu Niemiec nie udało się natomiast awansować we wtorek Borussii Moenchengladbach.

Podopieczni Polanskiego, 19-krotnego reprezentanta Polski, w meczu z udziałem dwóch drużyn Bundesligi ulegli u siebie FC St. Pauli 1:2. W ekipie gości Arkadiusz Pyrka rozegrał cały mecz, a Adam Dźwigała był rezerwowym.