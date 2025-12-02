Była gwiazda PlusLigi z nowym kontraktem? Szykuje się rywalizacja z Fornalem

Amin z miejsca stał się gwiazdą PGE GiEK Skry Bełchatów, której barwy reprezentował w poprzednim sezonie. Był jednym z najlepiej punktujących zawodników w PlusLidze, wielokrotnie "zgarniał" również statuetkę MVP.

W reprezentacji narodowej Irańczyk również pełni ważną rolę. Był jedną z głównych "armat" w ekipie Roberto Piazzy, jednak z powodu kontuzji nie pojechał na czempionat. Jego koledzy z kadry podczas turnieju na Filipinach wywalczyli ósme miejsce.

Uraz położył się cieniem również na klubową przyszłość zawodnika. Po rozstaniu z PGE Skrą pozostał on bez klubu. Na szczęście najprawdopodobniej ten stan już się jednak zmienił. Według portalu "Voleybolunsesi" 28-latek podpisał umowę z tureckim Kusgoz Izmir Vinc Akkus Belediyespor, a jego przyjście ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Rozgrywki Efeler Ligi już się rozpoczęły. Wszystkie zespoły rozegrały na razie po siedem spotkań. Liderem tabeli jest Ziraat Bankasi Ankara, na czele którego stoi będący w rewelacyjnej formie Tomasz Fornal. Belediyespor z dorobkiem zaledwie czterech punktów jest przedostatni.

Nie tylko Fornal gra w lidze tureckiej. Od 2024 roku barw Fenerbahce broni Fabian Drzyzga, a ostatnio w barwach Halkbanku Ankara został zaprezentowany Aleksander Śliwka. Przypomnijmy, że w żeńskiej Sultanlar Lidze gra też wiele reprezentantek Polski.

KP, Polsat Sport