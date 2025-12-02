Cała Polska w ruchu. To także część drogi do igrzysk

Wszystko zaczyna się od najmłodszych w najmniejszych ośrodkach, które powinny być przygotowane na aktywny sposób spędzania czasu. Nie tylko tego wolnego, bo ruch powinien być takim samym obowiązkiem jak właściwa dieta czy higiena.

Zaledwie cztery dni po ogłoszeniu strategii polskiego sportu, której punktem kulminacyjnym ma być organizacja igrzysk olimpijskich w Warszawie w 2040 lub 2044 roku, PGE Narodowy gościł uczestników kolejnej odsłony Kongresu Sportu Powszechnego, realizowanego w ramach programu Aktywna Szkoła. To szereg rozmów, paneli, power speachów, generalnie przestrzeń do rozmowy o roli państwa w kształtowaniu właściwych postaw aktywnego trybu życia. To także kontekst wspomnianych już igrzysk olimpijskich w Polsce. Tym razem głównym założeniem kongresu było kształtowanie proaktywnego i zdrowego społeczeństwa, gdzie sport staje się naturalną częścią codziennego życia każdego mieszkańca niezależnie czy mówimy o małych ośrodkach, czy wielkich metropoliach. Dodajmy, że pogram Aktywna Szkoła pozwala realizować działania obejmujące zarówno edukację, infrastrukturę, jak i organizację zajęć sportowych.

W tzw. części inspiracyjnej wystąpili Aleksandra Mirosław, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej, a także Robert Kubica, jedyny Polak w Formule 1, kierowca wyścigowy i rajdowy. Równie ciekawe były poszczególne panele, choćby ten dotyczący aktywności fizycznej dzieci. Czy ruch to nie wybór, a fundament? Jak aktywność fizyczna kształtuje zdrowie dzieci – na ten temat starali się odpowiedzieć nasi rozmówcy.

Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli uczestnicy jednego z paneli poświęconemu aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Rozmawialiśmy m.in. z dr Zuzanną Mazur, kierownikiem Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie; Sławomirem Szmalem, prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce; Łukaszem Kazimierczakiem, animatorem sportu z Bratoszewic w województwie łódzkim; Damianem Bąbolem, influencerem.

O wyzwaniach na najbliższe lata podczas Kongresu Sportu Powszechnego rozmawiali także przedstawiciele administracji publicznej, środowiska sportowego, eksperci, samorządowcy i biznesmeni. Słowo wstępne należało do ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, którego misją jest budowanie w społeczeństwie codziennych nawyków ruchowych i większe zaangażowanie dorosłych, którzy powinni stać się wzorem dla najmłodszych. Podczas spotkania z uczestnikami szef resortu sportu odwoływał się do polskiej gospodarki, która jest już wśród 20 największych rynków globu. - Potrzebujemy czegoś jeszcze, wielkiego powrotu mody na ruch. Oprócz pasji musi iść za tym systemowe wsparcie – zaapelował Rutnicki