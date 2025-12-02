Wyjazdowe zwycięstwo siatkarzy Resovii! Niewykorzystane szanse beniaminka

Premierowa partia nie miała wielkiej historii. Asseco Resovia uzyskała na początku minimalną przewagę (5:7), którą znacząco powiększyła w środkowej części seta (12:17) i bez większych kłopotów utrzymała do końca. Rzeszowianie mieli wyraźną przewagę w ataku, dołożyli trzy punkty zagrywką oraz cztery blokiem i kontrolowali sytuację, choć nie uniknęli błędów własnych. W ostatniej akcji seta Mateusz Poręba zaskoczył rywali zagrywką (17:25).

Gospodarze obiecująco rozpoczęli drugą odsłonę, wykorzystali błędy rywali i odskoczyli na trzy oczka (8:5). Ekipa z Rzeszowa szybko odrobiła straty, a ten set był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzedniego. W końcówce ta historia powtórzyła się dwukrotnie - goście niwelowali przewagę CHKS, najpierw ze stanu 21:19 na 21:21, a później gdy gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:23. Asseco Resovia wygrała trzy kolejne akcje, kończąc seta punktowym blokiem (24:26).

Set numer trzy od początku toczył się przy przewadze drużyny z Chełma (7:4, 14:10 - po asie Pawła Rusina). Resovia długo goniła wynik, ale w końcówce odrobiła straty, gdy skutecznie ze środka zaatakował Danny Demyanenko (21:21). Znów losy seta ważyły się do samego końca. Amirhossein Esfandiar wywalczył piłkę setową dla gospodarzy (24:23), ale Yacine Louati skutecznym atakiem rozpoczął grę na przewagi. Goście powtórzyli historię z poprzedniego seta, po piłce setowej rywali wygrali trzy ostatnie akcje, a Karol Butryn zamknął to spotkanie asem (24:26).



Najwięcej punktów: Paweł Rusin (10) – ChKS; Karol Butryn (13), Mateusz Poręba (12), Artur Szalpuk (12) – Resovia. Goście byli skuteczniejsi w ataku (48%-64%), lepiej punktowali blokiem (3–8); sporo błędów po obu stronach (25 popełnili gospodarze, 23 Resovia). MVP: Artur Szalpuk (11/12 = 92% skuteczności w ataku + 1 as; 50% pozytywnego przyjęcia).

InPost ChKS Chełm – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (17:25, 24:26, 24:26)

ChKS: Paweł Rusin, Jakub Turski, Grzegorz Jacznik, Amirhossein Esfandiar, Mariusz Marcyniak, Jędrzej Goss – Kazuma Sonae (libero) oraz Jay Blankenau, Remigiusz Kapica, Tomasz Piotrowski. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

Resovia: Karol Butryn, Klemen Cebulj, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko – Erik Shoji (libero) oraz Yacine Louati, Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Paweł Zatorski. Trener: Massimo Botti.

