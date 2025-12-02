Co dalej z Chemikiem Police? Ważna informacja w sprawie przyszłości klubu

Należąca do Totalizatora Sportowego marka LOTTO została partnerem tytularnym Chemika Police we wrześniu 2024 roku. Jak się okazało, będzie nim nadal, przez kolejne dwa lata.





W ramach tej współpracy logotyp będzie widoczny m.in. na strojach meczowych, treningowych oraz odzieży sportowej. Pojawi się także w trakcie rozgrywek na boisku oraz w przestrzeni hali sportowej. Marka LOTTO będzie także towarzyszyć klubowi w internecie, w tym na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych - poinformował klub.

– Dwuletnia umowa jest dla nas wyrazem zaufania, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni. Totalizator Sportowy to stabilny partner, konsekwentnie wspierający rozwój sportu w Polsce i jeden z jego największych mecenasów. Cieszy nas, że spółka dostrzega potrzebę inwestowania w sport kobiecy, co bezpośrednio przekłada się na naszą współpracę. Dziękujemy, że jesteście z nami – powiedział prezes klubi Radosław Anioł.

– Jednym z fundamentów istnienia Totalizatora Sportowego jest wspieranie rozwoju polskiego sportu. Współpraca z LOTTO Chemikiem Police jest tego doskonałym przykładem. Przedłużając partnerstwo tytularne, potwierdzamy nasze zaangażowanie w budowanie silnego, profesjonalnego sportu kobiecego w Polsce. Siatkarkom życzymy pełnych trybun, a kibicom - wspaniałych emocji – powiedziała prezes zarządu Totalizatora Sportowego Beata Stelmach.

Polsat Sport, chemik-police.com